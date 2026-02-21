Сютлач — готовим рисовый пудинг по-турецки. Секрет в двух этапах: варим, печем и получаем шедевр

Вся прелесть сютлача — в дуализме. Варка на плите — это лишь половина дела. Истинный характер десерту придает финальный этап в духовке на водяной бане. Верхний слой медленно запекается, превращаясь в ту самую фирменную, сладковатую и ароматную корочку.

Для десерта тщательно промываю 4–5 столовых ложек круглого риса. Заливаю его в кастрюле двумя стаканами воды и варю на среднем огне до полного выкипания воды. Затем вливаю к рису 800 мл молока, довожу до кипения и варю на медленном огне, пока рис полностью не разварится, около 20–25 минут. В отдельной миске смешиваю 3 столовые ложки кукурузного или картофельного крахмала с 200 мл холодного молока и щепоткой ванильного сахара до однородности. Вливаю эту смесь тонкой струйкой в кастрюлю с рисом, постоянно помешивая. Добавляю 150 граммов сахара. Продолжаю варить на среднем огне, непрерывно помешивая, пока масса не загустеет до консистенции очень густой сметаны. Разливаю горячий пудинг по порционным керамическим формочкам или в одноу большую форму. Ставлю формочки в глубокий противень и аккуратно наливаю в противень горячей воды так, чтобы она доходила примерно до половины высоты форм. Отправляю в разогретую до 200°C духовку на 20–25 минут, пока на поверхности не образуется характерная золотисто-коричневая корочка. Достаю, даю полностью остыть при комнатной температуре, затем убираю в холодильник на несколько часов. Подаю холодным, можно украсить молотыми фисташками, корицей или лепестками роз.

