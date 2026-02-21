Зимняя Олимпиада — 2026
«Царствовать и всем владеть»: Губерниев восхитился норвежцами на Олимпиаде

Губерниев похвалил Коростелева и восхитился норвежцами

Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский лыжник Савелий Коростелев показал мировой уровень подготовки на Олимпиаде в Италии, заявил спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев в Telegram-канале. Вместе с тем он признал, что лучшими стали представители Норвегии, которые для этого «отстранили» россиян.

Вот для всего этого нас норвежцы и отстраняли в лыжах! Чтобы царствовать и всем владеть. <...> Коростелев показал мировой уровень подготовки. Увы, этого недостаточно, чтобы бороться за медаль, но Савелий все равно огромный молодец. Он свое еще возьмет на следующих стартах. Главное, чтобы выступал. Для дебютанта Савелий выступил очень сильно. Восхищаюсь Коростелевым, — заявил он.

Коростелев занял пятое место в марафоне на 50 километров на Олимпийских играх. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию за 2 часа 7 минут 7,1 секунды. Он завоевал шестое золото подряд. Россиянин признался, что сильно устал. Он также поделился, что находится в подавленном состоянии. Кроме того, Коростелев выразил желание сыграть в видеоигру с Клебо.

