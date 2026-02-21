Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 19:11

Валуев рассказал, как его жена помогает участникам СВО

Валуев признался, что его супруга помогает бойцам СВО с маскировочными сетями

Николай Валуев Николай Валуев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал на фестивале документального кино RT в Национальном центре «Россия», что его супруга Галина режет ленты для маскировочных сетей, которые делают для бойцов СВО. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, жена парламентария недавно получила медаль в награду за помощь фронту.

Недавно моя супруга получила самую заветную награду в своей жизни. <…> Ей вручили медаль за помощь фронту от одного из подразделений, для которого она все свое свободное время режет ленты для маскировочных сетей. Вы знаете, это было так трогательно — видеть в ее глазах эту радость, — подчеркнул Валуев.

По его словам, многие люди на гражданке трудятся ради победы российских бойцов на СВО. Он также напомнил, что за спинами солдат стоит огромная масса людей, которых они защищают.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести новые меры поддержки для жителей Белгородской области и других приграничных регионов, где из-за обстрелов ВСУ произошли аварии на коммунальных сетях. По его словам, необходимо на время освободить граждан от платы за ЖКУ и части налогов.

