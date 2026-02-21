Валуев рассказал, как его жена помогает участникам СВО Валуев признался, что его супруга помогает бойцам СВО с маскировочными сетями

Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал на фестивале документального кино RT в Национальном центре «Россия», что его супруга Галина режет ленты для маскировочных сетей, которые делают для бойцов СВО. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, жена парламентария недавно получила медаль в награду за помощь фронту.

Недавно моя супруга получила самую заветную награду в своей жизни. <…> Ей вручили медаль за помощь фронту от одного из подразделений, для которого она все свое свободное время режет ленты для маскировочных сетей. Вы знаете, это было так трогательно — видеть в ее глазах эту радость, — подчеркнул Валуев.

По его словам, многие люди на гражданке трудятся ради победы российских бойцов на СВО. Он также напомнил, что за спинами солдат стоит огромная масса людей, которых они защищают.

