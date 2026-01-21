Депутат Валуев рассказал, будет ли смотреть Олимпиаду-2026 Депутат Валуев признался, что не будет смотреть Олимпиаду-2026

Депутат Госдумы РФ и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев рассказал, что не будет смотреть Олимпиаду-2026. В разговоре со «Спорт-Экспрессом» парламентарий при этом отметил, что у людей должна быть возможность для просмотра.

Я не буду смотреть Олимпиаду. Тем более это в приложении. Но такая возможность у людей должна быть. Спасибо, что будет, — заявил Валуев.

Так депутат прокомментировал покупку прав на трансляцию события одной из популярных киноплатформ. Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина д'Ампеццо.

Ранее руководитель Федерации триатлона России Ксения Шойгу заявила, что россияне должны болеть за своих спортсменов на зимней Олимпиаде-2026, даже если отбор на соревнования пройдет только один человек. Она отметила, что сейчас к российским спортсменам особое отношение, поэтому им нужна поддержка соотечественников.