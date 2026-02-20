Теперь коржи на медовик пеку за 10 минут, а не трачу на них полдня: упрощенный рецепт торта

Теперь коржи на медовик пеку за 10 минут, а не трачу на них полдня: упрощенный рецепт торта

Теперь коржи на медовик пеку за 10 минут, а не трачу на них полдня! Рассказываю упрощенный рецепт торта. Вкус остается неизменно волшебным: воздушные медовые коржи с карамельными нотками и густой сметанный крем.

Для приготовления понадобится: для теста — 2 яйца, 150 г сахара, 100 г сливочного масла, 2 ст. л. меда, 1 ч. л. соды, 450-500 г муки; для крема — 800 г сметаны (20-25%), 200 г сахарной пудры, ванилин.

Рецепт: в кастрюле смешайте яйца, сахар, размягченное масло и мед. Поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая, нагревайте до легкого пузырения. Снимите с огня, добавьте соду, размешайте — масса вспенится. Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое тесто. Разогрейте духовку до 180°C. Противень застелите пергаментом. Раскатайте все тесто в тонкий прямоугольный пласт прямо на пергаменте. Проткните его вилкой по всей поверхности. Выпекайте 7-10 минут. Готовый пласт сразу, прямо на пергаменте, нарежьте острым ножом на одинаковые квадраты (например, на 6 штук). Дайте полностью остыть. Для крема взбейте сметану с сахарной пудрой и ванилином до загустения. Аккуратно отделите квадраты от бумаги. Собирайте торт на блюде, промазывая каждый квадрат кремом, включая бока и верх. Обрезки измельчите в крошку и обсыпьте торт. Уберите в холодильник на 8-12 часов для пропитки.

Ранее стало известно, как приготовить яблочные пышки с крошкой штрейзель.