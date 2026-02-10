Зимняя Олимпиада — 2026
Сметана, мед и ложка соды — замешиваю медовик. Торт «Как у бабушки»: пропитка за ночь, а нежность — на всю неделю

Фото: D-NEWS.ru
Беру самый обычный мёд, густую сметану и щепотку соды — замешиваю тот самый, настоящий медовик. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое под силу даже новичку, а результат — тот самый бабушкин торт, от которого все в восторге.

Получается обалденная вкуснятина: мягкие, ароматные медовые коржи и густой, тающий сметанный крем, которые за ночь превращаются в нежнейшее, пропитанное единое целое.

Для приготовления вам понадобится: на коржи: 100 г мёда, 100 г сахара, 2 яйца, 1 ч. л. соды, 400 г муки; на крем: 800 г сметаны, 200 г сахарной пудры. Мёд, сахар и яйца взбейте, добавьте соду и мугу, замесите мягкое тесто. Разделите на 6-8 частей, каждую тонко раскатайте в корж и испеките в разогретой до 180°C духовке по 5-7 минут каждый. Для крема взбейте сметану с сахарной пудрой. Каждый теплый корж промажьте кремом. Собранный торт полностью обмажьте кремом и уберите в холодильник на ночь для пропитки.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

