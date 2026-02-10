Зимняя Олимпиада — 2026
Яблочные пышки с крошкой штрейзель: сладкий аромат от этих булочек стоит на весь дом

Фото: D-NEWS.ru
Открыт рецепт идеальных яблочных булочек: пышных, сдобных, с сочной начинкой и хрустящей крошкой штрейзель сверху. Во время выпекания сладкий аромат от них стоит на весь дом!

Для теста понадобится: 500 г муки, 250 мл теплого молока, 100 г сахара, 100 г размягченного сливочного масла, 2 яйца (1 в тесто, 1 для смазки), 7 г сухих дрожжей, щепотка соли. Для начинки: 3-4 кисло-сладких яблока, 2-3 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы, сок 1/2 лимона. Для штрейзеля: 100 г муки, 70 г холодного сливочного масла, 50 г сахара.

Рецепт: в теплом молоке растворите щепотку сахара и дрожжи, дайте подойти 10 минут. В миске смешайте муку, сахар, соль. Сделайте углубление, влейте опару, добавьте яйцо и мягкое масло. Замесите гладкое тесто, накройте и поставьте в тепло на 1 час. Для начинки яблоки нарежьте мелкими кубиками, смешайте с сахаром, корицей и лимонным соком. Для штрейзеля в миске пальцами разотрите холодное масло с мукой и сахаром до состояния мокрого песка. Подошедшее тесто обомните, разделите на 12–15 частей. Каждую скатайте в шар, затем раскатайте в круглую лепешку. В центр положите начинку, защипните края. Швом вниз выложите на противень с пергаментом. Дайте расстояться 20 минут. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте штрейзелем. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут.

Ранее стало известно, как приготовить творожную запеканку «Облачко»: после выпекания остается нежной.

