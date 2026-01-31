Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 09:31

Творожная запеканка «Облачко»: после выпекания остается нежной, а не резиновой

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Откройте секрет невесомого десерта: творожная запеканка «Облачко», которая после выпекания и остывания остается нежной, а не резиновой.

Вкус запеканки — это идеальный баланс: сливочная сладость творога, легкая ванильная нотка и яркие, сочные акценты ягод, которые, слегка запекаясь, дают приятную кислинку и красивый цвет.

Вам понадобятся: 600 г творога (жирностью 5-9%), 3 яйца, 100-130 г сахара, 150-200 г сметаны, 30-50 г кукурузного крахмала, щепотка соли, 1 ч. л. ванильного сахара и 1-1,5 стакана замороженных ягод. Ягоды заранее достаньте из морозилки и дайте стечь лишней жидкости. Разделите яйца на белки и желтки. В миске смешайте творог, сметану, желтки, сахар, ванильный сахар и крахмал. Пробейте массу блендером до гладкости. В чистой сухой миске взбейте белки с щепоткой соли до устойчивых пиков. Аккуратно, движениями снизу вверх, введите взбитые белки в творожную массу. Вылейте половину теста в форму, равномерно распределите ягоды и накройте оставшимся тестом. Разогрейте духовку до 160-170°C. Выпекайте запеканку 40-50 минут до легкого румянца. Не открывайте духовку первые 25-30 минут, чтобы «облачко» не осело.

После выпекания выключите духовку, приоткройте дверцу и дайте запеканке медленно остыть внутри в течение 15-20 минут.

Ранее стало известно, как приготовить ленивую ватрушку с творогом: заменит пироги.

Проверено редакцией
Читайте также
Вздуваются как шарики при жарке: творожные пончики с начинкой — мягкие внутри, румяные снаружи
Общество
Вздуваются как шарики при жарке: творожные пончики с начинкой — мягкие внутри, румяные снаружи
Тенистый уголок — не повод отказываться от красоты: как бегонии превратят сумрак в праздник цвета
Общество
Тенистый уголок — не повод отказываться от красоты: как бегонии превратят сумрак в праздник цвета
Жареная печень с луком: 5 лучших рецептов — будет мягкая и без горечи
Семья и жизнь
Жареная печень с луком: 5 лучших рецептов — будет мягкая и без горечи
Сама нежность: готовим крем-чиз для торта с белым шоколадом и тофу
Семья и жизнь
Сама нежность: готовим крем-чиз для торта с белым шоколадом и тофу
Забытая сладость СССР: как варить сахар на молоке по ГОСТу 1967 года
Семья и жизнь
Забытая сладость СССР: как варить сахар на молоке по ГОСТу 1967 года
рецепты
десерты
запеканки
творог
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт ответил, какие территории ВС РФ могут освободить весной
Работодателей предупредили о штрафах за скопившиеся отпуска у сотрудников
Кот спас многодетную семью из горящего дома в Подмосковье
Удары по Украине сегодня, 31 января: какие цели ВСУ поражены, последствия
В Мурманской области ввели резервную схему для котельных
Пермяки лишились пригородных «Финистов»
Сосед России намерен сохранить официальный статус русского языка
В США начался частичный шатдаун после убийства в Миннесоте
Россиянам напомнили о неожиданном поводе для больничного
Пленный рассказал, как обманывают в военкоматах
В МИД России раскритиковали американские «ярлыки»
Власти российского региона пошли на радикальные меры из-за лютого мороза
Составлен топ-5 самых «неводочных» российских регионов
Захарова обвинила США в попытке «задушить» Кубу
Брэд Питт «заставил» Анджелину Джоли рассекретить личные сообщения
В Госдуме объяснили, кому грозит взыскание долгов за ЖКУ
Россиянам объяснили, как опоздать на работу и не нарваться на штраф
Упавшую с 10-го этажа девочку доставили спецбортом из Ульяновска в Москву
Россиянам рассказали, когда их ждет четырехдневная рабочая неделя
Маска приглашали на «самую безумную вечеринку» на острове Эпштейна
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.