Творожная запеканка «Облачко»: после выпекания остается нежной, а не резиновой

Откройте секрет невесомого десерта: творожная запеканка «Облачко», которая после выпекания и остывания остается нежной, а не резиновой.

Вкус запеканки — это идеальный баланс: сливочная сладость творога, легкая ванильная нотка и яркие, сочные акценты ягод, которые, слегка запекаясь, дают приятную кислинку и красивый цвет.

Вам понадобятся: 600 г творога (жирностью 5-9%), 3 яйца, 100-130 г сахара, 150-200 г сметаны, 30-50 г кукурузного крахмала, щепотка соли, 1 ч. л. ванильного сахара и 1-1,5 стакана замороженных ягод. Ягоды заранее достаньте из морозилки и дайте стечь лишней жидкости. Разделите яйца на белки и желтки. В миске смешайте творог, сметану, желтки, сахар, ванильный сахар и крахмал. Пробейте массу блендером до гладкости. В чистой сухой миске взбейте белки с щепоткой соли до устойчивых пиков. Аккуратно, движениями снизу вверх, введите взбитые белки в творожную массу. Вылейте половину теста в форму, равномерно распределите ягоды и накройте оставшимся тестом. Разогрейте духовку до 160-170°C. Выпекайте запеканку 40-50 минут до легкого румянца. Не открывайте духовку первые 25-30 минут, чтобы «облачко» не осело.

После выпекания выключите духовку, приоткройте дверцу и дайте запеканке медленно остыть внутри в течение 15-20 минут.

