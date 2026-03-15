Вместо скучной шелухи смешала два ингредиента — яйца цвета Tiffany покорили всех. Просто загляденье

Надоела луковая шелуха и скучные однотонные яйца? Хочется удивить гостей и добавить праздничному столу изысканности? Легко! Яйца цвета знаменитого бренда — это стильно, свежо и невероятно красиво. Такой нежный бирюзовый оттенок с легким зеленоватым подтоном выглядит дорого и элегантно, а главное, делается всего за пару минут.

Секрет прост: вам понадобятся два пищевых красителя — синий и зеленый. Не ищите готовый цвет в магазине, смешайте его сами! Налейте в емкость теплую воду, добавьте столовую ложку уксуса для закрепления цвета. Теперь самое интересное: по каплям вводите синий и зеленый краситель, пока не получите идеальный оттенок бирюзы.

Опустите заранее сваренные белые яйца в раствор и подержите 2–5 минут в зависимости от желаемой интенсивности. Чем дольше, тем насыщеннее цвет. Достаньте яйца, обсушите и для глянцевого блеска слегка смажьте растительным маслом. Эти яйца в стиле «Тиффани» станут настоящим украшением пасхального стола и поводом для восхищенных комплиментов.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
