Никаких колготок и шелухи: пара штрихов, и яйца засияли радужными узорами — разноцветное чудо на Пасху

Беру ватную палочку и 4 краски — и за час превращаю обычные яйца в радужный фейерверк, от которого невозможно оторвать глаз. Получается обалденная красота: каждое яйцо покрыто яркими хаотичными разводами, как маленькое абстрактное полотно.

Цвета переливаются, смешиваются и создают неповторимый узор. Для приготовления вам понадобится: 10 яиц, 4 красителя разных цветов, 1 столовая ложка соды, бумажные салфетки, ватные палочки, растительное масло для блеска. Яйца тщательно вымойте с содой, залейте холодной водой и варите 10 минут.

В глубоких мисочках разведите краски по инструкции. Каждое горячее яйцо заверните в бумажную салфетку. Обмакивайте ватную палочку в краску и хаотично наносите точки и линии прямо на салфетку, пропитывая ее насквозь. Используйте все 4 цвета, создавая яркие пятна.

Оставьте яйца на 1 час, затем аккуратно снимите салфетку. Готовые крашенки натрите растительным маслом для блеска. Этот способ так прост, что можно звать на помощь детей — они будут в восторге от процесса и результата.

