Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 13:16

Россиянам дали совет по безопасному мытью яиц

Роскачество: мыть яйца нужно непосредственно перед готовкой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На поверхности скорлупы могут скапливаться патогены, включая сальмонеллу, поэтому яйца обязательно нужно мыть, но только перед использованием, заявила в беседе с RT директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. Эксперт предупредила, что при разбивании сухого яйца о край миски в содержимое могут попасть частицы скорлупы.

Мыть яйца перед готовкой необходимо, но делать это нужно правильно и только непосредственно перед использованием. Главная цель — не сделать скорлупу визуально чистой, а предотвратить попадание бактерий с поверхности в продукт в тот момент, когда вы разбиваете яйцо, — пояснила Спеценко.

По словам эксперта, особенно критично мытье яиц для блюд, которые не проходят длительную термическую обработку. Речь идет о глазунье с жидким желтком, домашнем майонезе или кремах.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что яйца на Пасху нельзя красить маркерами и фломастерами. Она отметила, что не подойдут для окрашивания и обычные краски для рисования.

Общество
Роскачество
яйца
Пасха
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.