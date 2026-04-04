Россиянам дали совет по безопасному мытью яиц

На поверхности скорлупы могут скапливаться патогены, включая сальмонеллу, поэтому яйца обязательно нужно мыть, но только перед использованием, заявила в беседе с RT директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. Эксперт предупредила, что при разбивании сухого яйца о край миски в содержимое могут попасть частицы скорлупы.

Мыть яйца перед готовкой необходимо, но делать это нужно правильно и только непосредственно перед использованием. Главная цель — не сделать скорлупу визуально чистой, а предотвратить попадание бактерий с поверхности в продукт в тот момент, когда вы разбиваете яйцо, — пояснила Спеценко.

По словам эксперта, особенно критично мытье яиц для блюд, которые не проходят длительную термическую обработку. Речь идет о глазунье с жидким желтком, домашнем майонезе или кремах.

