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15 июня 2026 в 10:36

Сытное утро: 3 рецепта завтрака из яиц и творога

Сытное утро: 3 рецепта завтрака из яиц и творога Сытное утро: 3 рецепта завтрака из яиц и творога Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В холодильнике минимум продуктов, а позавтракать чем-то сытным хочется прямо сейчас? Не спешите идти в магазин! Приготовить полезное блюдо можно из того, что есть под рукой. Достаточно яиц, творога и щепотки других ингредиентов, ведь это идеальный дуэт из медленного белка казеина и быстрых аминокислот. Приводим 3 проверенных рецепта для завтрака из яиц и творога, которые спасут, когда нет времени, но хочется чего-нибудь вкусного.

Пышная творожная шарлотка без муки

Этот рецепт доказывает: сладкий ПП-завтрак из яиц и творога возможно приготовить без сахара и муки. По консистенции и вкусу блюдо напоминает нежное суфле.

Ингредиенты:

  • творог (5–9%) — 360 г;

  • яйца крупные — 3 шт. (около 165 г);

  • банан спелый — 100 г;

  • разрыхлитель — 5 г;

  • ванилин на кончике ножа.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Взбейте блендером творог, яйца и банан до однородной массы. Добавьте разрыхлитель и ванилин, перемешайте. Вылейте массу в форму, застеленную пергаментом. Выпекайте 30–35 минут до золотистой корочки.

  • Калорийность на 100 г: 138 ккал.

  • Полезные свойства: высокое содержание кальция (около 120 мг на 100 г продукта) для костей и зубов, витамин B12 поддерживает нервную систему, такой завтрак из яиц и творога не содержит глютен.

Ленивая яичница с творогом на сковороде

Этот завтрак из творога и яиц на сковороде отличают хрустящая корочка снизу и нежная, чуть тягучая середина. Готовится быстрее обычных сырников, потому что не нужно лепить шарики.

Ингредиенты:

  • творог (мягкий 5%) — 200 г;

  • яйца — 2 шт. (100 г);

  • соль — 2 г;

  • перец черный молотый — 1 г;

  • масло кокосовое или топленое для жарки — 5 г.

В миске смешайте вилкой творог, яйца, соль и перец до состояния пасты. Разогрейте сковородку с маслом. Выложите массу на сковородку, распределите лопаткой, формируя круг толщиной 1,5 см. Жарьте на среднем огне 3 минуты до румяного низа. Переверните лопаткой и жарьте еще 2 минуты.

  • Калорийность на 100 г: 162 ккал.

  • Полезные свойства: высокое содержание белка (около 14 г на 100 г) надолго убирает голод, лецитин в желтках помогает работе печени.

Острый ПП-завтрак из яиц и творога в лаваше Острый ПП-завтрак из яиц и творога в лаваше Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Острый ПП-завтрак из яиц и творога в лаваше

Быстрый завтрак из творога и яиц в необычной подаче — как закрытая лепешка с начинкой. Получается невероятно сочно без майонеза и других калорийных соусов.

Ингредиенты:

  • лаваш тонкий армянский (из цельнозерновой муки) — 70 г (1 лист);

  • творог (5%) — 150 г;

  • яйцо — 1 шт. (50 г);

  • шпинат свежий — 30 г;

  • паприка копченая — 2 г;

  • соль по вкусу.

Смешайте творог, сырое яйцо, мелко рубленый шпинат, паприку и соль. Нагрейте сухую сковороду. Разрежьте лаваш на 2 квадрата. На половинку каждого квадратика выложите начинку, накройте второй половиной. Обжарьте на сухой сковороде по 1,5 минуты с каждой стороны.

  • Калорийность на 100 г: 156 ккал.

  • Полезные свойства: шпинат дает железо и лютеин для зрения, паприка ускоряет обмен веществ за счет капсаицина.

Ранее мы поделились 3 рецептами ПП-блюд с творогом.

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