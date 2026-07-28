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28 июля 2026 в 07:00

Ем и не толстею: рулет «Бархат» — взбиваю яйца, добавляю баночку йогурта и подаю к чаю

Фото: D-NEWS.ru
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ПП-рулет «Бархат» — это невероятно нежный, воздушный диетический десерт без муки и масла, который готовится из взбитых белков и желтков. Его можно есть в удовольствие, без вреда для фигуры.

Ингредиенты: 4 яйца, 3 ст. л. сахара (или сахарозаменитель по вкусу), 1 ч. л. ванильного сахара, 2 ст. л. крахмала (кукурузного), 200 г густого йогурта (греческого или своего любимого). Белки отделите от желтков, взбейте белки с сахаром до плотной пены. Желтки взбейте с ванильным сахаром и крахмалом, аккуратно смешайте лопаткой обе массы, распределите по пергаменту на противне. Запекайте 10–12 минут при 180 градусах, остудите, снимите бумагу. Смажьте корж йогуртом, сверните рулет и уберите в холодильник на 30 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала испечь рулет «Бархат» и дала совет: чтобы йогурт не вытекал, используйте только греческий йогурт или предварительно откиньте обычный йогурт на марлю на 2 часа, чтобы стекла лишняя сыворотка — тогда начинка будет густой, как крем.

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Проверено редакцией
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правильное питание
Дарья Иванова
Д. Иванова
Ем и не толстею: рулет «Бархат» — взбиваю яйца, добавляю баночку йогурта и подаю к чаю ПП-рулет «Бархат» — это невероятно нежный, воздушный диетический десерт без муки и масла, который готовится из взбитых белков и желтков. Его можно есть в удовольствие, без вреда для фигуры.
4 яйца
3 ст. л. сахара (или сахарозаменитель по вкусу)
1 ч. л. ванильного сахара
2 ст. л. крахмала (кукурузного)
200 г густого йогурта (греческого или своего любимого)
>
Белки отделите от желтков, взбейте белки с сахаром до плотной пены.
Желтки взбейте с ванильным сахаром и крахмалом, аккуратно смешайте лопаткой обе массы, распределите по пергаменту на противне. Запекайте 10-12 минут при 180 градусах, остудите, снимите бумагу.
Смажьте корж йогуртом, сверните рулет и уберите в холодильник на 30 минут.
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