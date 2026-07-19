Просто рву лаваш в молоко и ставлю в духовку — гагаузская кывырма или сырный пирог: замена хачапури

Просто рву лаваш в молоко и ставлю в духовку — гагаузская кывырма или сырный пирог: замена хачапури

Гагаузская кывырма — это древний сырный пирог, который готовится без замеса теста, а вместо него используется лаваш, поэтому блюдо получается невероятно нежным, сочным и воздушным.

Для приготовления возьмите 200 г твердого сыра, 200 г творога жирностью от 5%, 2 круглых тонких лаваша, 100 мл молока, 1 яйцо, 2 ст. л. растопленного сливочного масла и 1 ст. л. сметаны.

Сыр натрите на крупной терке, смешайте с творогом, добавьте молоко и хорошо перемешайте, затем нарежьте лаваш небольшими произвольными кусочками примерно 2×2 см и вмешайте их в сырно-творожную массу, чтобы каждый кусочек лаваша покрылся начинкой. Выложите все в смазанную маслом форму для запекания, разровняйте, а сверху полейте смесью из взбитого яйца, растопленного масла и сметаны. Запекайте при 180 градусах 25–30 минут до золотистого верха.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала испечь кывырму и дала совет: перед запеканием дайте пирогу постоять 10 минут при комнатной температуре, чтобы лаваш пропитался влагой — тогда текстура станет более однородной и сочной.

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