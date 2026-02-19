Зимняя Олимпиада — 2026
Торт «Стаканчик»: шоколадный, влажный, без весов! Меряем стаканом, готовим за час. Крем творожно-сметанный, глазурь — мегашоколадная

Фото: D-NEWS.ru
Это рецепт для дня, когда душа просит праздника, а руки не хотят сложностей. Процесс настолько медитативно простой (замесил, испек, взбил, собрал), что сам по себе снимает напряжение. А результат — целый настоящий торт, сделанный своими руками, — дает чувство глубокого удовлетворения и гордости, которое лишь усиливает удовольствие от его поедания.

В миске взбиваю 2 яйца с 150–200 г сахара (0,75–1 стакан) до пышности. Добавляю стакан кефира (200 мл) и 2 ст. л. растительного масла. Просеиваю стакан муки (130 г), 2 ст. л. какао с горкой, 10 г разрыхлителя и 1/4 ч. л. соли. Аккуратно смешиваю сухие и жидкие ингредиенты до гладкого теста. Разливаю по двум формам (диаметр 18–20 см), смазанным маслом. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут. Остужаю.

300–400 г мягкого творога (лучше пастообразного) взбиваю блендером с 100–150 г сахара (0,5–0,75 стакана) и 20–30 г ванильного сахара до гладкости. Добавляю 350 г сметаны (2 стакана) и еще раз взбиваю до пышности.

В сотейнике смешиваю 3 ст. л. сметаны, 3 ст. л. сахара с горкой и 1 ст. л. какао с горкой. Довожу на среднем огне до однородности и первых пузырьков, постоянно помешивая. Снимаю с огня, добавляю 20 г сливочного масла, размешиваю до блеска. Остужаю 10–15 минут.

Коржи разрезаю вдоль пополам, получаю 4 коржа. Каждый промазываю кремом. Верх и бока торта смазываю оставшимся кремом. Заливаю теплой, но не горячей глазурью. Убираю торт в холодильник на несколько часов для пропитки.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

Проверено редакцией
