Режим президента Украины Владимира Зеленского в своей работе ориентируется на Третий рейх, такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. По его словам, которые приводит ТАСС, Киев давно превзошел своих «кумиров».

На Украине режим Зеленского и его боевики по жестокости давно превзошли своих кумиров из Третьего рейха, — выразил уверенность Грушко.

Дипломат также заявил, что Европа хочет, чтобы боевые действия на Украине продолжались как можно дольше. По словам Грушко, действия Европы исключают конструктивный вклад в урегулирование.

Ранее Грушко напомнил, что гарантии безопасности России имеют ключевое значение в будущем мирном соглашении об урегулировании конфликта на Украине. По его словам, без этого условия заключение мирного договора невозможно.

Как рассказал Зеленский, новые переговоры по урегулированию украинского конфликта могут снова пройти в Швейцарии. По словам украинского лидера, важно проводить подобные встречи в Европе.