Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 10:28

Грушко заявил, что Киев превзошел кумиров из Третьего рейха

Александр Грушко Александр Грушко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Режим президента Украины Владимира Зеленского в своей работе ориентируется на Третий рейх, такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. По его словам, которые приводит ТАСС, Киев давно превзошел своих «кумиров».

На Украине режим Зеленского и его боевики по жестокости давно превзошли своих кумиров из Третьего рейха, — выразил уверенность Грушко.

Дипломат также заявил, что Европа хочет, чтобы боевые действия на Украине продолжались как можно дольше. По словам Грушко, действия Европы исключают конструктивный вклад в урегулирование.

Ранее Грушко напомнил, что гарантии безопасности России имеют ключевое значение в будущем мирном соглашении об урегулировании конфликта на Украине. По его словам, без этого условия заключение мирного договора невозможно.

Как рассказал Зеленский, новые переговоры по урегулированию украинского конфликта могут снова пройти в Швейцарии. По словам украинского лидера, важно проводить подобные встречи в Европе.

МИД РФ
Александр Грушко
Украина
Киев
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минпросвещения анонсировали «мини-революцию» в ЕГЭ
Озвучено наказание для участников кладбищенской эротики в Петербурге
Раскрыта возможная причина обысков в департаменте недропользования по ДФО
В США заявили о важном прогрессе в рамках украинского конфликта
Магнитные бури сегодня, 19 февраля: что завтра, гипертония, апатия, стресс
SHOT подсчитал убытки Лепса в гастрольном туре
Появились кадры из пермской школы, где подросток устроил поножовщину
Мать бойца ВСУ присвоила его выплаты, пока он был в плену
Навес катка обрушился в одном из районов Москвы
Раскрыта судьба судьи по делу Галицкой после самоубийства в изоляторе
Советский «Эпштейн» в 1955 году устроил бордель для партийной номенклатуры
Слуцкий раскрыл, на каком языке на самом деле говорят украинцы
Наступление ВС РФ на Запорожье 19 февраля: уничтожение колонн, атаки ВСУ
«Не поняла даже»: фанаты удивились резкому похудению российской актрисы
Очевидец раскрыл подробности поножовщины в школе Пермского края
Минздрав Владимирской области решил судиться с онкобольной из-за лекарства
Адвокат рассказал какое наказание грозит «брачным аферистам»
Зеленский накинулся на Трампа в преддверии переговоров в Женеве
Российские школьники начнут изучать ИИ с пятого класса
Дмитриев указал на прямой интерес США в отмене санкций против России
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.