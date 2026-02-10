Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 09:00

В МИД России назвали обязательный пункт мирного договора по Украине

Грушко: гарантии безопасности России имеют ключевое значение в сделке по Украине

Александр Грушко Александр Грушко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гарантии безопасности России имеют ключевое значение в будущем мирном соглашении об урегулировании конфликта на Украине, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, которые приводят «Известия», без этого условия заключение мирного договора невозможно.

Мы признаем, что мирное урегулирование на Украине должно учитывать интересы безопасности Украины, но ключевое значение — это, конечно, интересы безопасности России. Если вы посмотрите и внимательно изучите все заявления, которые делаются лидерами Евросоюза, там никто не говорит о гарантиях безопасности России. А это ключевой элемент достижения договоренности. Без него никакой мирный договор невозможен, — отметил Грушко.

К таким гарантиям, уточнил замглавы МИД, должны относиться отказ от членства Украины в НАТО, запрет на размещение иностранных войск на ее территории и обязательство не использовать страну как плацдарм для угроз против России. Он напомнил, что Москва в конце 2025 года предлагала подписать документ с гарантией не нападать на Европу, но эта инициатива не получила ответа от европейской стороны. Отсутствие такой позиции у Евросоюза, по мнению Грушко, исключает возможность участия Брюсселя в мирном процессе.

Ранее американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина, близкая к краху Киева, сможет оправиться от последствий ударов России только в случае капитуляции перед Москвой. По его словам, европейская помощь неэффективна, а единственное жизнеспособное будущее для страны связано со свержением нынешнего киевского правительства и восстановлением страны по российским стандартам.

