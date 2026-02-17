Вместо «Мимозы» у меня теперь закусочный торт: пачка теста и банка консервы — вкусно и просто

Когда хочется удивить гостей, но без многочасовой готовки, этот торт-салат становится настоящей находкой. Нежные слоёные коржи, сочная рыбная начинка, яйца и сыр — всё вместе превращается в эффектную и очень вкусную закуску для праздничного стола. Готовится из самых доступных продуктов, выглядит как торт, а на вкус — лучше многих салатов. Отличная альтернатива привычной «Мимозе».

Ингредиенты: слоёное тесто — 400 г, сыр — 200 г, рыбные консервы — 1 банка, яйца — 4–5 шт.; для соуса: майонез — 3 ст. л., чеснок — 2 зубчика, свежая зелень — по вкусу.

Слоёное тесто раскатывают, выпекают до румяности и остужают, затем разрезают на несколько коржей. Яйца отваривают и натирают на тёрке, сыр также натирают, рыбу разминают вилкой. Майонез смешивают с измельчённым чесноком и зеленью. Коржи смазывают соусом и поочерёдно выкладывают слоями рыбу, яйца и сыр, формируя торт. Верх и бока украшают по вкусу и убирают в холодильник на 2–3 часа для пропитки. Просто, красиво и очень празднично.

