19 февраля 2026 в 10:44

Начинающим водителям дали совет по выбору первого автомобиля

В ГК «АвтоСпецЦентр» посоветовали водителям без опыта выбирать китайские машины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Начинающим водителям при выборе первого автомобиля стоит обратить внимание на новые китайские модели, заявили NEWS.ru в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр». Эксперты компании отметили, что приобретение подержанной машины позволяет рассчитывать на более высокий класс или статусную марку, однако для неопытного владельца это может быть связано с риском скрытых технических неисправностей.

Выбор первого автомобиля — важный этап в жизни начинающего автомобилиста. При первой покупке часто возникает выбор между новым авто и машиной с пробегом. Приобретая подержанный автомобиль, покупатель получает возможность претендовать на более высокий класс или статусную марку за меньшую сумму. Вместе с тем выбор авто с пробегом несет в себе риски, например, можно столкнуться со скрытыми техническими неисправностями. Для тех, кто при покупке ориентирован исключительно на новый автомобиль, рациональным выбором станут китайские бренды Haval, Changan и Tenet. Среди авто с пробегом выбор чаще всего складывается в пользу «корейцев». Модели Hyundai Solaris и Kia Rio популярны среди начинающих автовладельцев, — пояснили в ГК «АвтоСпецЦентр».

Там отметили, что конструкции корейских авто упрощены, а стоимость владения остается минимальной для своего класса. По словам специалистов, приоритетом при выборе конкретной модели должен стать атмосферный бензиновый мотор объемом 1,4–1,6 литра, автоматическая трансмиссия и компактные габариты, позволяющие быстрее адаптироваться к плотному дорожному потоку.

Ранее в пресс-службе ГК «Автодом» сообщили, что электрокары не адаптированы для использования в условиях российской инфраструктуры. Однако, по словам экспертов, меры господдержки и стоимость электроэнергии делают этот вид транспорта более экономичным, чем бензиновые автомобили.

