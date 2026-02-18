Чизкейк за 5 минут: из творога и без муки! Нежная, сладкая запеканка на завтрак или десерт. Готовится проще некуда

Фишка этой запеканки — в скорости и простоте. Пока греется чайник, вы смешиваете ингредиенты блендером. Пока заваривается чай, ваш будущий «чизкейк» уже пузырится в микроволновке. А через 5 минут у вас на столе — теплый, ароматный, невероятно нежный десерт, который обычно требует часов ожидания. Это кулинарный фокус, который никогда не надоедает.

В чашу блендера выкладываю 160 г творога (любой жирности), 1 яйцо, 15 г манной крупы и 50 г спелого банана. Взбиваю погружным блендером до абсолютно гладкой, однородной кремовой массы. Оставляю на 5 минут, чтобы манка набухла. Затем добавляю 1 ч. л. разрыхлителя и еще раз быстро перемешиваю. Переливаю тесто в кружку или небольшую силиконовую форму, подходящую для СВЧ. Ставлю в микроволновку. Готовлю на максимальной мощности 4-5 минут. Время зависит от мощности печи. Готовность проверяю по краям — они должны отставать от стенок, а середина может быть слегка влажной, она дойдет остаточным теплом. Даю немного остыть и ем теплым. Для текстуры чизкейка остужаю полностью и убираю в холодильник на несколько часов или на ночь.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.