Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 11:54

Чизкейк за 5 минут: из творога и без муки! Нежная, сладкая запеканка на завтрак или десерт. Готовится проще некуда

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Фишка этой запеканки — в скорости и простоте. Пока греется чайник, вы смешиваете ингредиенты блендером. Пока заваривается чай, ваш будущий «чизкейк» уже пузырится в микроволновке. А через 5 минут у вас на столе — теплый, ароматный, невероятно нежный десерт, который обычно требует часов ожидания. Это кулинарный фокус, который никогда не надоедает.

В чашу блендера выкладываю 160 г творога (любой жирности), 1 яйцо, 15 г манной крупы и 50 г спелого банана. Взбиваю погружным блендером до абсолютно гладкой, однородной кремовой массы. Оставляю на 5 минут, чтобы манка набухла. Затем добавляю 1 ч. л. разрыхлителя и еще раз быстро перемешиваю. Переливаю тесто в кружку или небольшую силиконовую форму, подходящую для СВЧ. Ставлю в микроволновку. Готовлю на максимальной мощности 4-5 минут. Время зависит от мощности печи. Готовность проверяю по краям — они должны отставать от стенок, а середина может быть слегка влажной, она дойдет остаточным теплом. Даю немного остыть и ем теплым. Для текстуры чизкейка остужаю полностью и убираю в холодильник на несколько часов или на ночь.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

Проверено редакцией
Читайте также
Лимонная соль своими руками вместо дорогих приправ: простой рецепт из 120 г соли и 1 лимона без лишней химии
Общество
Лимонная соль своими руками вместо дорогих приправ: простой рецепт из 120 г соли и 1 лимона без лишней химии
Как правильно размачивать курагу, чтобы сохранить витамины и убрать химию: простой способ с водой и пропорциями 5–8 штук на стакан
Общество
Как правильно размачивать курагу, чтобы сохранить витамины и убрать химию: простой способ с водой и пропорциями 5–8 штук на стакан
Волшебное творожное печенье «Райское яблочко» — мягкое внутри, хрустящее снаружи. Ни одной крошки не остаётся
Общество
Волшебное творожное печенье «Райское яблочко» — мягкое внутри, хрустящее снаружи. Ни одной крошки не остаётся
Венгерские гренки с паприкой и сыром: даже колбаса не нужна — съедаются еще на сковороде, пока горячие
Общество
Венгерские гренки с паприкой и сыром: даже колбаса не нужна — съедаются еще на сковороде, пока горячие
Забыли про сырники, готовим простые творожные бабки: нежные и быстрые
Семья и жизнь
Забыли про сырники, готовим простые творожные бабки: нежные и быстрые
еда
рецепты
творог
десерты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это уже страшно»: жена Маклакова резко ответила на слухи о здоровье актера
«Конкурентный результат»: Энберт оценил прокат Петросян на Олимпиаде-2026
Mash: прапорщик Шматко из «Солдат» остался без съемок из-за одной проблемы
Адвокат ответил, могут ли родные Тиммы отсудить имущество у Седоковой
В Минцифре анонсировали ответ Starlink
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
Слуцкий призвал провести «исторический ликбез» для Киева
Журова возмутилась ОИ после отказа дарить россиянам смартфоны
Стало известно о закрытии российского мессенджера
Захарова объяснила Польше, кто кому должен платить репарации
В Госдуме объяснили, как изменятся условия снятия средств по ПДС
Почему не работает Telegram сегодня, 18 февраля: замедление, разблокировка
Москвичей предупредили о снежном коллапсе
PR-менеджер Седоковой отреагировала на иск к певице из-за Яниса Тиммы
Эксперт перечислил работы на садовом участке в конце февраля
Волчанск, Гришино, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 февраля
Врачи перечислили положительные эффекты регулярной ходьбы
Адвокат рассказал, с какими заболеваниями не возьмут в армию
Авиапарк президента США получит новую окраску
Девятиклассник пришел в школу с пистолетом и объяснил свой поступок
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.