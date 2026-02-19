В России настала блинная дефляция Средняя стоимость набора продуктов на 40 блинов сократилась за год

Средняя стоимость набора продуктов, необходимого для выпечки 40 блинов, за год снизилась на 4,7%, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Теперь порция обходится в 113,64 рубля.

Основной причиной удешевления стало падение цен на яйца и сахар — на 20 и 8,5% соответственно. Рост стоимости остальных ингредиентов не превысил уровня инфляции. Среди регионов лидером по снижению цен стала Вологодская область, где показатель упал на 14,5%. Максимальный же рост стоимости, на 11,4%, зафиксирован на Чукотке.

Самым доступным для приготовления блинов федеральным округом оказался Приволжский. Траты там составят 97,62 рубля. Наиболее затратным стал Дальневосточный округ — 158,62 рубля.

Аналитики также подсчитали, где ингредиенты обойдутся дороже всего. Самые высокие цены зафиксированы на Чукотке — 262,43 рубля. Далее следуют Магаданская область (223,6 рубля) и Камчатский край (185,29 рубля).

По оценке экспертов, на среднюю заработную плату россиянин способен испечь 51,5 тыс. блинов. Это на 19,3% больше, чем в прошлом году. Безусловными лидерами по этому показателю стали Москва и Забайкалье, где на одну зарплату можно приготовить более 100,3 и 76,2 тыс. блинов соответственно.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что для приготовления блинов с низкой калорийностью рекомендуется использовать овсяную или гречневую муку, отказавшись от обычной пшеничной. Также в тесто вместо молока допустимо добавлять воду или сок. Количество масла в рецептуре следует свести к минимуму.