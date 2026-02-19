Зимняя Олимпиада — 2026
Царь-пирог на вашей кухне: готовим богатую кулебяку — легенда стола

Кулебяка: рецепт русского пирога
Кулебяка всегда была гордостью русской кухни, ведь это не просто выпечка, а целое искусство сочетания разных вкусов под одной румяной корочкой.

Подготовьте 1 кг дрожжевого теста и дайте ему хорошо подняться в теплом месте. Для первой начинки отварите 100 г риса и смешайте его с двумя мелко нарезанными вареными яйцами и пучком свежего укропа. Для второго слоя обжарьте 500 г мясного фарша с одной луковицей на 2 ст. л. подсолнечного масла до готовности. Третьим слоем станут 300 г обжаренных с луком шампиньонов. Раскатайте тесто в большой прямоугольник толщиной около 1 см. Выкладывайте начинки полосами вдоль центра: сначала рис, затем мясо, сверху грибы, посыпая каждый слой щепоткой соли и перца.

Чтобы слои не перемешались, можно проложить их тонкими пресными блинчиками. Аккуратно защипните края теста сверху, формируя высокий узкий пирог, напоминающий батон. Переверните кулебяку швом вниз на противень, застеленный пергаментом. Из остатков теста сделайте украшения в виде колосков или косичек. Смажьте поверхность 1 взбитым желтком, смешанным с 1 ст. л. молока. Проколите верх вилкой в нескольких местах для выхода пара и отправляйте в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут. Готовому пирогу дайте отдохнуть под полотенцем 15 минут, чтобы корочка стала мягкой.

  • Совет: чтобы кулебяка была еще сочнее, добавьте в мясной слой 30 г сливочного масла, нарезанного мелкими кусочками.

Смотрите рецепт печенья «Дамские пальчики» у нас на сайте: идеально и как самостоятельный десерт, и для тирамису.

Анастасия Фомина
А. Фомина
