19 февраля 2026 в 10:48

Захарова высмеяла стремление властей США добраться до ранчо Эпштейна

Захарова: США отобрали собственность России и не могут зайти на ранчо Эпштейна

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Представитель МИД России Мария Захарова высмеяла конгрессменов США, который пытаются добиться доступа на ранчо, принадлежащее скандальному финансисту Джеффри Эпштейну. В своем Telegram-канале она напомнила, как легко и быстро американские власти в 2016 году изъяли российскую дипломатическую недвижимость.

Когда надо «отобрать и проникнуть», американским органам нужны буквально одни сутки, а когда не надо — дальше забора не пустят, а то и оружием будут угрожать, — написала дипломат.

Под изъятие, которое имела в виду Захарова, попали посольство в Мэриленде, постпредство при ООН в Нью-Йорке, здания торгпредства в Вашингтоне, а также генконсульства и резиденции в Сан-Франциско и Сиэтле.

Ранее представитель МИД РФ заявляла, что публикация документов, связанных с делом американского финансиста, демонстрирует, что Украина использовалась в качестве площадки для отработки экспериментальных методов. Весь объем обнародованной информации подается миру в тщательно отфильтрованном и отредактированном виде.

