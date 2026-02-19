Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 10:40

Женщина попала под микроавтобус в одном из российских регионов

В Иркутской области водитель микроавтобуса насмерть сбил женщину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Иркутской области водитель микроавтобуса насмерть сбил женщину, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России в своем Telegram-канале. Отмечается, что она пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Правоохранители начали всестороннюю проверку.

Водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, двигавшийся в направлении города Иркутска, совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что юный итальянский велогонщик Франческо Маццолени трагически погиб в результате дорожного происшествия во время тренировки. Спортсмену было всего 18 лет. Маццолени, выступавший за команду Gooddshop Yoyogurt, попал под колеса автомобиля. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

До этого пенсионерка погибла на железнодорожном вокзале в польском городе Пабьянице. По данным следствия, она могла упасть на рельсы, после чего по телу проехал поезд. Причиной ее смерти стала большая потеря крови. Прокуратура возбудила уголовное дело, ведется расследование.

