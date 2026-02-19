Женщина попала под микроавтобус в одном из российских регионов

Женщина попала под микроавтобус в одном из российских регионов В Иркутской области водитель микроавтобуса насмерть сбил женщину

В Иркутской области водитель микроавтобуса насмерть сбил женщину, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России в своем Telegram-канале. Отмечается, что она пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Правоохранители начали всестороннюю проверку.

Водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, двигавшийся в направлении города Иркутска, совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть, — говорится в сообщении.

