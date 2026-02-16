Машина насмерть сбила 18-летнего велогонщика в Италии Профессиональный велогонщик погиб при ДТП близ коммуны Барзана на севере Италии

Юный итальянский велогонщик Франческо Маццолени трагически погиб в результате дорожного происшествия во время тренировки, сообщил портал Cycling Up To Date. Спортсмену было всего 18 лет.

Инцидент произошел днем в воскресенье недалеко от коммуны Барзана на севере Италии. Маццолени, выступавший за команду Gooddshop Yoyogurt, попал под колеса автомобиля. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, гонщик скончался на месте.

Для нас это очень печальное воскресенье. Наш Франческо Маццолени ушел из жизни слишком рано. Он погиб во время тренировки на родной трассе, занимаясь любимым делом, — говорится в заявлении команды Gooddshop Yoyogurt.

Ранее стало известно, что российский треш-блогер Иван Гамаз (настоящее имя — Иван Тарасенко), ставший героем популярного мема «Мне что, потанцевать нельзя?», попал в аварию в Пушкино Московской области. Мужчину сбила машина на пешеходном переходе. От удара Гамаз получил ушиб ноги. Из-за травмы ему пришлось какое-то время восстанавливаться дома. Блогер с трудом передвигался.