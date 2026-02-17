Не просто оладьи, а шоколадные облака! Нежные, воздушные, с насыщенным вкусом какао. Готовятся на кефире за 10 минут

Аромат жарящихся шоколадных оладий — лучшее начало дня. Он будит аппетит и создает настроение. А первый укус — когда хрустящая корочка уступает место нежной, пористой, теплой мякоти — это чистый, беззаботный детский восторг, доступный за 15 минут и копеечную стоимость.

В миске смешиваю 400 мл кефира комнатной температуры, 1 яйцо, 60 г сахара и 5 мл лимонного сока. Просеиваю туда же 300 г муки, 40 г какао-порошка и 2 г соды. Все тщательно перемешиваю венчиком до получения однородного, довольно густого теста без комков. Сразу же начинаю жарить. Хорошо разогреваю сковороду с растительным маслом. Наливаю тесто порциями столовой ложкой. Жарю на среднем огне до появления пузырьков на поверхности и подрумянивания краев (2-3 минуты). Затем переворачиваю и жару с другой стороны до готовности. Оладьи должны хорошо подняться и остаться пышными. Подаю горячими с любимыми топингами.

