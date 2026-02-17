Зимняя Олимпиада — 2026
Не просто оладьи, а шоколадные облака! Нежные, воздушные, с насыщенным вкусом какао. Готовятся на кефире за 10 минут

Фото: D-NEWS.ru
Аромат жарящихся шоколадных оладий — лучшее начало дня. Он будит аппетит и создает настроение. А первый укус — когда хрустящая корочка уступает место нежной, пористой, теплой мякоти — это чистый, беззаботный детский восторг, доступный за 15 минут и копеечную стоимость.

В миске смешиваю 400 мл кефира комнатной температуры, 1 яйцо, 60 г сахара и 5 мл лимонного сока. Просеиваю туда же 300 г муки, 40 г какао-порошка и 2 г соды. Все тщательно перемешиваю венчиком до получения однородного, довольно густого теста без комков. Сразу же начинаю жарить. Хорошо разогреваю сковороду с растительным маслом. Наливаю тесто порциями столовой ложкой. Жарю на среднем огне до появления пузырьков на поверхности и подрумянивания краев (2-3 минуты). Затем переворачиваю и жару с другой стороны до готовности. Оладьи должны хорошо подняться и остаться пышными. Подаю горячими с любимыми топингами.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

Проверено редакцией
Речная рыба без мелких костей и сухости: простой прием с надрезами делает ее сочной и безопасной для всей семьи
Секрет пышной яичницы без молока раскрыт: добавьте это на кухне — и завтрак получится воздушным как суфле
Пышные и без дрожжей: оладьи на кефире с бананом — вкуснейшие и простые
Если лень готовить, жарю сырные лепешки на кефире. Читайте и сохраняйте рецепт
Не пицца и не хачапури, а турецкая пиде! Сочный фарш с томатами в хрустящей хлебной лодочке под сыром. Настоящий вкус Стамбула дома
еда
оладьи
тесто
шоколад
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

