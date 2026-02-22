Самая быстрая выпечка. Ванильное печенье «Пальчики». Рецепт из трёх ингредиентов, улетают мгновенно

Это ванильное печенье «Пальчики» — самая быстрая выпечка из трёх ингредиентов, которая выручает, когда хочется чего-то вкусного к чаю, а времени в обрез. Его гениальная простота в том, что из минимума продуктов получается рассыпчатое, ароматное печенье, которое буквально тает во рту. Получается обалденная вкуснятина: золотистые, хрустящие «пальчики» с нежной, чуть песочной структурой и насыщенным ванильным ароматом. Они настолько вкусные, что исчезают со стола мгновенно, не успевая остыть. Идеальный вариант для внезапных гостей или уютного семейного чаепития без лишних хлопот.

Для приготовления вам понадобится: 200 г сливочного масла (комнатной температуры), 100 г сахарной пудры, 300 г муки, 1 пакетик ванильного сахара. Масло взбейте с сахарной пудрой и ванильным сахаром до пышности. Постепенно всыпайте просеянную муку и замесите мягкое, эластичное тесто. Сформируйте небольшие «пальчики» или палочки длиной 5–6 см. Выложите на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке 12–15 минут до лёгкого золотистого цвета. Готовое печенье можно посыпать сахарной пудрой. Подавайте к чаю.

