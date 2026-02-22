Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 13:01

Плюшки «Московские» с маком и орешками: слоистые, сдобные, с хрустящей посыпкой — простая выпечка к чаю

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру муку, молоко и дрожжи — и готовлю настоящие московские плюшки с маком и орешками. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для уютного чаепития в кругу семьи. Необычность рецепта в том, что сдобное дрожжевое тесто, пропитанное ароматной маково-ореховой начинкой и увенчанное хрустящей сладкой посыпкой, получается таким же слоистым и нежным, как в лучших советских булочных. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, воздушные плюшки с золотистой хрустящей корочкой, щедро посыпанной рассыпчатой крошкой. Внутри — сочная, ароматная начинка из мака и грецких орехов, которая тает во рту и оставляет приятное сладковатое послевкусие. Каждая плюшка — это маленький кусочек ностальгии, идеально сочетающийся с чашкой горячего чая.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г муки, 250 мл молока, 7 г сухих дрожжей, 1 яйцо, 100 г сахара, 70 г сливочного масла, щепотка соли; для начинки — 100 г мака, 50 г грецких орехов, 3 ст. ложки сахара; для посыпки — 50 г муки, 40 г сливочного масла, 40 г сахара. Замесите дрожжевое тесто, дайте подойти. Мак запарьте кипятком, измельчите с орехами и сахаром. Для посыпки разотрите масло с мукой и сахаром в крошку. Раскатайте тесто в пласт, смажьте начинкой, сверните рулетом, нарежьте на кусочки. Выложите на противень, дайте расстояться 20 минут, посыпьте крошкой и выпекайте при 180 градусах 25 минут до румяного цвета.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Читайте также
Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни
Общество
Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни
Блины больше не в почете — вместо них блинные треугольники с жюльеном: как чебуреки, только в миллион раз вкуснее
Общество
Блины больше не в почете — вместо них блинные треугольники с жюльеном: как чебуреки, только в миллион раз вкуснее
Смаженки с творогом по старинному рецепту: мягкие, пышные, с нежной начинкой и золотистыми бортиками
Общество
Смаженки с творогом по старинному рецепту: мягкие, пышные, с нежной начинкой и золотистыми бортиками
Прощайте, блины! На Масленицу готовим праздничный пирог-сметанник
Семья и жизнь
Прощайте, блины! На Масленицу готовим праздничный пирог-сметанник
10 рецептов блюд из блинов на любой вкус: от закусок до тортов
Семья и жизнь
10 рецептов блюд из блинов на любой вкус: от закусок до тортов
рецепты
выпечка
кулинария
булочки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
23 февраля выходной или нет? Будем ли отдыхать, производственный календарь
Раскрыта новая дата переговоров между Ираном и США
«Чем могут помочь?»: Песков намекнул на никчемность ЕС в переговорах
«Пили кофе»: Лавров раскрыл главное занятие еропейских делегатов в Женеве
Системы ПВО уничтожили 73 украинских беспилотника за шесть часов
«Войска на Украину»: министр обороны Британии обозначил свою позицию
Старшеклассника обвинили в многочисленных преступлениях против детей
Песков назвал важное качество Путина
Раскритиковавший СВО рэпер рискует лишиться латвийского паспорта
Закрытие Олимпиады впервые состоится на арене времен Римской империи
Глава ФСБ раскрыл подробности дела о покушении на генерала Алексеева
Песков двумя словами охарактеризовал переговоры по Украине
Конфискация яхты российского бизнесмена влетела в копеечку Италии: детали
Власти Ирана подсчитали число жертв протестов среди ученых и студентов
Политолог раскрыл, что заставит Зеленского согласиться на мирные условия
«Продвижение есть»: Ми-28НМ выпускает более 100 ракет в день на СВО
Сырский признал превосходство ВВС России за счет бомб и новейших ракет
Во Франции «разнесли» Макрона за его просьбу к Трампу
Гражданство РФ и миллионные заработки: как живет осудивший СВО рэпер Markul
Теракт в центре Львова: кто взорвал Нацполицию Украины, подробности
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.