Плюшки «Московские» с маком и орешками: слоистые, сдобные, с хрустящей посыпкой — простая выпечка к чаю

Беру муку, молоко и дрожжи — и готовлю настоящие московские плюшки с маком и орешками. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для уютного чаепития в кругу семьи. Необычность рецепта в том, что сдобное дрожжевое тесто, пропитанное ароматной маково-ореховой начинкой и увенчанное хрустящей сладкой посыпкой, получается таким же слоистым и нежным, как в лучших советских булочных. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, воздушные плюшки с золотистой хрустящей корочкой, щедро посыпанной рассыпчатой крошкой. Внутри — сочная, ароматная начинка из мака и грецких орехов, которая тает во рту и оставляет приятное сладковатое послевкусие. Каждая плюшка — это маленький кусочек ностальгии, идеально сочетающийся с чашкой горячего чая.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г муки, 250 мл молока, 7 г сухих дрожжей, 1 яйцо, 100 г сахара, 70 г сливочного масла, щепотка соли; для начинки — 100 г мака, 50 г грецких орехов, 3 ст. ложки сахара; для посыпки — 50 г муки, 40 г сливочного масла, 40 г сахара. Замесите дрожжевое тесто, дайте подойти. Мак запарьте кипятком, измельчите с орехами и сахаром. Для посыпки разотрите масло с мукой и сахаром в крошку. Раскатайте тесто в пласт, смажьте начинкой, сверните рулетом, нарежьте на кусочки. Выложите на противень, дайте расстояться 20 минут, посыпьте крошкой и выпекайте при 180 градусах 25 минут до румяного цвета.

