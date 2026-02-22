Смаженки с творогом по старинному рецепту: мягкие, пышные, с нежной начинкой и золотистыми бортиками

Беру муку, дрожжи и творог — и готовлю смаженки прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака или уютного чаепития. Его необычность в том, что нежнейшее дрожжевое тесто с ванильным ароматом оборачивает сочную творожную начинку, а при жарке появляется аппетитная золотистая корочка. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, пышные смаженки с румяными бортиками, внутри которых прячется нежный, чуть сладковатый творог с лёгкой кислинкой. Они тают во рту и напоминают детство, проведённое у бабушки на кухне. Аромат ванили и свежей выпечки собирает всю семью за столом ещё до того, как смаженки успевают остыть.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 300 г муки, 200 мл тёплого молока, 5 г сухих дрожжей (или 15 г свежих), 1 яйцо, 2 ст. ложки сахара, щепотка соли, 3 ст. ложки растительного масла; для начинки — 300 г творога, 1 желток, 1 ст. ложка сахара, ванилин. Дрожжи растворите в тёплом молоке с сахаром, добавьте половину муки, оставьте на 20 минут. Затем добавьте яйцо, соль, масло, оставшуюся муку, замесите тесто, дайте подойти 1 час. Для начинки смешайте творог с желтком, сахаром и ванилином. Разделите тесто на шарики, раскатайте лепёшки, выложите начинку, защипните края. Жарьте на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон до золотистой корочки. Подавайте тёплыми.

