Одного противня нам мало. Творожное Печенье «Слоники» с шоколадной крошкой — хрустящие снаружи, нежные внутри

Пеку, пеку и не могу остановиться! Творожное печенье «Слоники» с шоколадной крошкой — это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, которое покоряет с первого укуса. Его необычность в том, что нежнейшее творожное тесто с ванилью оборачивается вокруг кусочков шоколада, создавая идеальный контраст хрустящей сахарной корочки и мягкой, тающей сердцевины. Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые «слоники» с аппетитной карамельной корочкой, внутри которых прячутся ароматные шоколадные вкрапления, добавляющие нотку праздника. Они такие воздушные, что буквально исчезают со стола, не успевая остыть, а ванильный аромат собирает всю семью на кухне ещё до того, как противень достанут из духовки.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, 150 г сахара, 250 г муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, ванилин, щепотка соли и 50 г тёмного или молочного шоколада. Творог разомните с мягким маслом и яйцом, добавьте сахар (50 г оставьте для обсыпки), ванилин и соль. Муку смешайте с разрыхлителем и вмешайте в творожную массу. Шоколад порубите на мелкие кусочки, добавьте в тесто и аккуратно перемешайте. Раскатайте тесто в пласт толщиной 5–7 мм, нарежьте на фигурки или кружочки, обваляйте в оставшемся сахаре. Выпекайте при 190 градусах 15–20 минут до золотистого цвета.

