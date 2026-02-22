Хрустящий хворост на кефире — секрет идеального теста и текстуры

Хворост на кефире получается более нежным и объемным, чем классический вариант на водке. Он буквально тает во рту, оставляя приятное сливочное послевкусие. Это идеальное дополнение к вечернему чаю во время Масленицы.

Для теста возьмите 250 мл кефира (лучше комнатной температуры) и смешайте его с 1 куриным яйцом, 3 ст. л. сахара и щепоткой соли. Всыпьте 0,5 ч. л. соды — именно она вступит в реакцию с кефиром, создавая те самые аппетитные пузырьки. Постепенно добавьте около 450 г просеянной муки. Замесите мягкое, эластичное тесто, которое не должно липнуть к рукам. Дайте ему отдохнуть под салфеткой 20 минут, чтобы клейковина расслабилась: так хворост будет легче раскатываться.

Тесто надо раскатать как можно тоньше. Разрежьте получившийся пласт на прямоугольники или ромбы, середину каждого слегка надрежьте. Выверните один край через эту дырочку.

В сковороде разогрейте 200 мл масла. Обжаривайте заготовки на средней мощности плиты буквально по 30–40 секунд с каждой стороны, пока не подрумянятся. Выкладывайте готовые завитки на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Перед подачей обильно посыпьте гору хвороста сахарной пудрой.

Совет: чтобы хворост был по-настоящему хрустящим, не раскатывайте тесто слишком толсто, иначе вы получите пышки (что тоже вкусно, но уже не хворост).

