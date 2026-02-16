Забудьте про жирные пончики! Теперь пеку «Цветы лотоса» — они легче, нежнее и улетают со стола мгновенно

Эти «Цветы лотоса» — гениально простое и невероятно вкусное лакомство, которое заставит вас навсегда забыть о жирных пончиках. Их необычность в том, что из самого простого теста рождаются воздушные, хрустящие цветы с нежной ванильной ноткой, которые не впитывают лишнее масло и тают во рту. Получается обалденная вкуснятина: золотистые, кружевные лепестки с лёгкой сахарной пудрой, которые хрустят при каждом укусе, оставаясь лёгкими и невесомыми. Они настолько красивы, что напоминают настоящие цветы лотоса, и исчезают со стола мгновенно, не успевая остыть. Идеальный десерт к чаю, который готовится проще простого и выглядит как изысканное угощение.

Для приготовления вам понадобится: 2 яйца, 2 ст. ложки сахара, щепотка соли, 2 ст. ложки сметаны или кефира, 1 стакан муки (около 150 г), растительное масло для жарки и сахарная пудра для посыпки. Яйца взбейте с сахаром и солью до лёгкой пены, добавьте сметану и перемешайте. Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Раскатайте его в тонкий пласт (2–3 мм), нарежьте на полоски шириной 2–3 см. Каждую полоску надрежьте с одной стороны, формируя лепестки, и сверните рулетиком, защипнув край. Разогрейте масло в сотейнике и обжаривайте цветы порциями до золотистого цвета. Готовые выкладывайте на бумажное полотенце и щедро посыпьте сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.