12 февраля 2026 в 08:25

Готовим нежное и хрустящее печенье на водке: рецепт вкусного хвороста

Готовим печенье на водке! Быстрый рецепт Готовим печенье на водке! Быстрый рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Хворост на водке — проверенный способ добиться тонкой, сухой и хрустящей текстуры без лишнего масла. Тесто раскатывается почти прозрачным, а готовая выпечка ломается с характерным хрустом. Такой десерт готовят быстро и подают к чаю или кофе.

Возьмите 2 яйца, разбейте их в миску, добавьте туда же 2 ст. л. сахарного песка и щепотку соли. Взбейте все до однородного состояния. Влейте туда же 2 ст. л. водки и 1 ст. л. подсолнечного масла, перемешайте. Теперь медленно всыпьте 300–350 г пшеничной муки и замесите тесто. Накройте его полотенцем и отложите на 15 минут.

Тесто надо будет разделить на две части для удобства. Каждую рекомендуем раскатывать очень тонко. Нарежьте получившиеся пласты полосками, сделайте надрез в центре и выверните края.

Разогрейте подсолнечное масло в глубокой сковородке или кастрюле. Обжаривайте заготовки небольшими порциями по 20–30 секунд с каждой стороны до светло-золотистого цвета. Переложите на бумажные полотенца, дайте стечь лишнему маслу. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

Советы

  • Водка не дает вкуса, но делает хворост особенно хрустящим.

  • Тесто нужно раскатывать максимально тонко.

  • Масло должно быть хорошо разогретым, но не дымящимся.

  • Хворост темнеет быстро, не отходите от плиты.

Простые творожные шарики: нежные внутри, хрустящие снаружи.

Анастасия Фомина
А. Фомина
