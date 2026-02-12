Готовим нежное и хрустящее печенье на водке: рецепт вкусного хвороста

Хворост на водке — проверенный способ добиться тонкой, сухой и хрустящей текстуры без лишнего масла. Тесто раскатывается почти прозрачным, а готовая выпечка ломается с характерным хрустом. Такой десерт готовят быстро и подают к чаю или кофе.

Возьмите 2 яйца, разбейте их в миску, добавьте туда же 2 ст. л. сахарного песка и щепотку соли. Взбейте все до однородного состояния. Влейте туда же 2 ст. л. водки и 1 ст. л. подсолнечного масла, перемешайте. Теперь медленно всыпьте 300–350 г пшеничной муки и замесите тесто. Накройте его полотенцем и отложите на 15 минут.

Тесто надо будет разделить на две части для удобства. Каждую рекомендуем раскатывать очень тонко. Нарежьте получившиеся пласты полосками, сделайте надрез в центре и выверните края.

Разогрейте подсолнечное масло в глубокой сковородке или кастрюле. Обжаривайте заготовки небольшими порциями по 20–30 секунд с каждой стороны до светло-золотистого цвета. Переложите на бумажные полотенца, дайте стечь лишнему маслу. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

Советы

Водка не дает вкуса, но делает хворост особенно хрустящим.

Тесто нужно раскатывать максимально тонко.

Масло должно быть хорошо разогретым, но не дымящимся.

Хворост темнеет быстро, не отходите от плиты.

