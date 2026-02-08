Лучше сырников! Простые творожные шарики с хрустящей корочкой

Творожные шарики любят за удивительный контраст: тонкая, золотистая хрустящая корочка скрывает под собой нежнейший, почти кремовый мякиш. В отличие от дрожжевых пончиков, творожные готовятся за считаные минуты и получаются гораздо сытнее. Это идеальный способ накормить творогом даже самых капризных маленьких гурманов.

Для приготовления вам понадобится 250 г творога (лучше брать жирностью 5–9%, пастообразный), 2 яйца, 3 ст. л. сахарного песка, 180–200 г хлебопекарной муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли и 300 мл подсолнечного масла.

Первым делом разотрите творог с яйцами, сахаром и солью до однородности. Осторожно всыпайте муку с разрыхлителем — тесто должно получиться мягким и слегка липким. Смажьте руки маслом, скатайте небольшие шарики размером с грецкий орешек. Обжаривайте их в хорошо разогретом масле на среднем огне, постоянно помешивая, до темно-золотистого цвета.

Совет: чтобы шарики равномерно пропеклись внутри и не сгорели снаружи, масло не должно дымиться. Оптимальная температура — когда вокруг опущенной в масло деревянной шпажки появляются мелкие пузырьки.

