Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 17:59

Пирог «Яблочные рожки»: ароматная выпечка к чаю

Пирог «Яблочные рожки»: простой и вкусный рецепт Пирог «Яблочные рожки»: простой и вкусный рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ароматный пирог с яблоками — классика домашней выпечки. Этот рецепт отличается оригинальной подачей: тесто сворачивается в виде рожков, наполняется сочной начинкой и запекается до золотистой корочки. Идеально подходит для уютных чаепитий и домашних посиделок!

Список продуктов

  • Хлебопекарная мука — 300 г
  • Сливочное масло — 150 г
  • Сахарный песок — 100 г
  • Куриные яйца — 2 шт.
  • Разрыхлитель — 1 ч. ложка
  • Сметана — 2 ст. ложки
  • Ванильный сахар — 1 ч. ложка
  • Яблоки (свежие) — 3 шт.
  • Корица — ½ ч. ложки
  • Мед — 1 ст. ложка (по желанию)

Способ приготовления

Готовим тесто. В миске соединяем размягченное сливочное масло, сахарный песок и ванильный сахар. Взбиваем до однородности, затем добавляем яйца и снова перемешиваем.

Всыпаем муку, разрыхлитель, добавляем сметану и замешиваем мягкое, эластичное тесто. Заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник на полчаса.

Яблоки очищаем от кожуры и сердцевины, нарезаем мелкими кубиками. Добавляем корицу, мед и перемешиваем.

Раскатываем тесто в пласт толщиной около 5 мм, разрезаем на треугольники (как для круассанов). На широкий край каждого треугольника выкладываем немного яблочной начинки и сворачиваем в рожок.

Заготовки выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Смазываем взбитым яйцом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25–30 минут до румяной корочки.

Готовые «яблочные рожки» посыпаем сахарной пудрой и подаем с горячим чаем или молоком.

Посмотрите другой рецепт на нашем сайте: как готовить беляши.

Читайте также
Мешаю кефир с мукой: быстрый бездрожжевой хлеб получается невероятным — полезно, просто и очень вкусно
Общество
Мешаю кефир с мукой: быстрый бездрожжевой хлеб получается невероятным — полезно, просто и очень вкусно
Готовлю не суп, а норвежское «Чудо»: фрикадельки и цветная капуста под сырным облаком. Идеально для семейного воскресенья
Общество
Готовлю не суп, а норвежское «Чудо»: фрикадельки и цветная капуста под сырным облаком. Идеально для семейного воскресенья
Сытный и красивый: суп «Кудряш» — обед, который обожают и взрослые, и дети
Семья и жизнь
Сытный и красивый: суп «Кудряш» — обед, который обожают и взрослые, и дети
Пачка замороженных грибов и готовое тесто. Пирог «Грибной сюрприз»: хрустящие слои и душистая начинка за 30
Общество
Пачка замороженных грибов и готовое тесто. Пирог «Грибной сюрприз»: хрустящие слои и душистая начинка за 30
В аэропорту Нижнего Новгорода предотвратили ввоз нелегальных продуктов
Регионы
В аэропорту Нижнего Новгорода предотвратили ввоз нелегальных продуктов
выпечка
кулинария
кухня
пироги
продукты
рецепт
рецепты
яблоки
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В работе популярного сервиса для скачивания файлов зафиксировали сбой
Украинский триатлонист поплатился за участие в турнире при дисквалификации
Взрыв и адское пламя: пожар на станции в Тамбовской области, что известно
Голая в наркодиспансере: медбрат изнасиловал студентку 1 января?
Производитель признал ответственность за зауженные калибраторы для «Победы»
В Китае назвали армию, которая страшит США
Появились кадры по кровавому делу о перестрелке на Рублевском шоссе
Алиеву и Пашиняну вручили «Премию Заида» за человеческое братство
«Приоритет — мир»: все больше украинцев готовы пойти на уступки по Донбассу
Украина за ночь израсходовала половину месячного выпуска ракет для Patriot
Девочки будто спали в гробах: как похоронили погибших в сауне пятерых детей
Россиянина арестовали за отказ снять тонировку с BMW
Еврокомиссию уличили во вмешательстве в европейские выборы
Тамбовский губернатор высказался об опасностях после схода вагонов
Эрдоган выступил против внешнего вмешательства в дела Ирана
Euroclear «потерял» в отчете обещанные Киеву €300 млн из российских активов
Вэнс раскрыл, зачем США столько нефти
Погибшего в зоне СВО российского актера запретили на Украине
Названы самые распространенные поломки китайских автомобилей
На Украине сотрудники ТЦК выкрали священника
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.