Пирог «Яблочные рожки»: ароматная выпечка к чаю

Ароматный пирог с яблоками — классика домашней выпечки. Этот рецепт отличается оригинальной подачей: тесто сворачивается в виде рожков, наполняется сочной начинкой и запекается до золотистой корочки. Идеально подходит для уютных чаепитий и домашних посиделок!

Список продуктов

Хлебопекарная мука — 300 г

Сливочное масло — 150 г

Сахарный песок — 100 г

Куриные яйца — 2 шт.

Разрыхлитель — 1 ч. ложка

Сметана — 2 ст. ложки

Ванильный сахар — 1 ч. ложка

Яблоки (свежие) — 3 шт.

Корица — ½ ч. ложки

Мед — 1 ст. ложка (по желанию)

Способ приготовления

Готовим тесто. В миске соединяем размягченное сливочное масло, сахарный песок и ванильный сахар. Взбиваем до однородности, затем добавляем яйца и снова перемешиваем.

Всыпаем муку, разрыхлитель, добавляем сметану и замешиваем мягкое, эластичное тесто. Заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник на полчаса.

Яблоки очищаем от кожуры и сердцевины, нарезаем мелкими кубиками. Добавляем корицу, мед и перемешиваем.

Раскатываем тесто в пласт толщиной около 5 мм, разрезаем на треугольники (как для круассанов). На широкий край каждого треугольника выкладываем немного яблочной начинки и сворачиваем в рожок.

Заготовки выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Смазываем взбитым яйцом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25–30 минут до румяной корочки.

Готовые «яблочные рожки» посыпаем сахарной пудрой и подаем с горячим чаем или молоком.

