€2 млн на счет подруги: жену Макрона уличили в воровстве денег у детей

Супруга президента Франции Брижит Макрон оказалась в центре коррупционного скандала. По данным местных СМИ, за последние три года первая леди перевела из благотворительного фонда Pièces Jaunes около €2 млн на счета организации, которой управляет ее подруга. Это далеко не первый скандал с участием Брижит, при этом ее мужа ранее также уличали в коррупции. Что известно о махинациях четы Макрон и как они отражают состояние европейских элит — в материале NEWS.ru.
Что известно о скандале с Брижит Макрон
О том, что первая леди Пятой республики может быть замешана в коррупционной схеме, сообщила еженедельная газета Le Canard enchaîné. По ее данным, Брижит, которая с 2019 года возглавляет фонд больниц Парижа и Франции, несколько лет перечисляла деньги благотворительной организации Pièces Jaunes на счета еще одной структуры — e-Enfance. В общей сложности по этому маршруту с 2022 по 2025 год перекочевали около €2 млн.
Pièces Jaunes специализируется на «улучшении повседневной жизни госпитализированных детей, их семей и медицинского персонала», пишет LCE. Организация e-Enfance, в свою очередь, выявляет в Сети незаконный контент с целью борьбы с насилием над несовершеннолетними. Таким образом, перевод денег медицинского фонда вряд ли мог быть связан с его непосредственными задачами.
«Счастливое совпадение: e-Enfance возглавляет Жюстин Атлан, одна из близких подруг [Брижит], которая также является казначеем макронистского аналитического центра Renaissance numérique», — говорится в публикации.
По информации LCE, перенаправленные из Pièces Jaunes средства среди прочего предназначались для обучения 1200 сотрудников специализированных французских молодежных центров. Однако курсы прошли только 159 из них, причем учеба шла в формате видеоконференции.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru отметил, что этот скандал стал проявлением вседозволенности и безнаказанности представителей элит Франции, где сегодня установилась «абсолютная деспотия».
«В таких условиях уверенность в собственной неприкосновенности становится ключевой. Брижит Макрон убеждена, что ей все сойдет с рук, поскольку ее прикроет президент», — указал парламентарий.
В каких еще скандалах замешаны Макроны
Скандал с благотворительностью — не первый случай, когда членов семьи Макрон подозревают в махинациях. В ноябре в парижском офисе консалтинговой фирмы McKinsey прошли обыски по делу, открытому французской прокуратурой в 2022 году. Ведомство выясняет, были ли между Эммануэлем Макроном и McKinsey связи, которые могли перерасти в фаворитизм и незаконное выделение средств на финансирование избирательных кампаний 2017 и 2022 годов.
Параллельно президент и его супруга участвуют сразу в двух судебных процессах. Летом 2025 года они подали иск в США против американской активистки и блогера Кэндис Оуэнс, которая в своем документальном фильме «Становление Брижит» заявляла, что первая леди — на самом деле мужчина и кровный родственник французского лидера. В то же время во Франции 10 человек обвиняются в кибертравле жены Макрона в связи с многочисленными заявлениями в интернете на тему ее пола и сексуальной ориентации.
При этом годом ранее в СМИ появились фотографии, на которых уже сам президент был запечатлен в компании неизвестных полуголых мужчин во время прогулки на катере. Непринужденное поведение и объятия Макрона с приятелями на кадрах подогрели слухи о нетрадиционной ориентации главы Пятой республики. В прессу попало и видео поцелуя президента с одним из мужчин, но впоследствии оказалось, что оно было сгенерировано нейросетью.
Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев в беседе с NEWS.ru отметил, что очередной скандал с участием Брижит Макрон — «вишенка на торте» недовольства Франции своим правительством.
«Макрону можно предъявить много вещей — ухудшение уровня жизни, антисоциальные законы, изъятие денег из бюджета ради поддержки Украины. Но прежде всего то, что касается простого человека: цены и тарифы растут, ассортимент в магазинах ухудшается. А уже к этому прилагаются и похождения Макрона, и пол его жены. На этом фоне скандал с €2 млн особой роли не играет», — пояснил эксперт.
Почему обезумел Европейский союз
В былые времена символами Франции считались высокая мода, парфюмерия и изысканная кухня, однако сегодня к ним добавилось некое «французское безумие», считает Милонов.
«Если раньше президенты Франции были известны своей слабостью к дамам сердца, то теперь эти дамы, как некоторые считают, перестали быть дамами. Это лишь усиливает ощущение абсурдности происходящего», — заметил парламентарий.
По его мнению, безумие охватило весь Европейский союз, и чета Макронов в каком-то смысле стала его амбассадором.
«На этом фоне миллионы евро, фигурирующие в скандале с первой леди, кажутся ничтожными по сравнению с украинской коррупцией, которая, как это ни парадоксально, становится своего рода „идеалом“ для политического поведения современных европейских чиновников», — добавил Милонов.
