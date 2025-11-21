США сливают Зеленского: кто станет новым президентом Украины

На фоне коррупционных скандалов в окружении президента Украины и нежелания обсуждать новые инициативы США по урегулированию конфликта все более реалистичной выглядит замена Владимира Зеленского на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Готов ли он стать «хорошим лицом» капитуляции и кто, кроме него, способен возглавить «миссию спасения» Украины — в материале NEWS.ru.

Почему Запад хочет поменять власть на Украине

Президента Украины Владимира Зеленского могут отстранить от власти, а его преемником станет бывший главком ВСУ Валерий Залужный, который сейчас работает послом в Великобритании, заявил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, Запад намерен пойти на этот шаг из-за глубокого кризиса на Украине.

«Американцы понимают, что сейчас надо любыми путями договариваться для того, чтобы сделать перерыв, Зеленского убрать. Вместо него, я так понял, они сейчас будут пытаться из Англии притащить Залужного», — сказал военачальник.

По мнению Алаудинова, западные спонсоры Киева будут пытаться переформатировать украинские войска, так как «у них все сыпется». Он также высказал мнение, что глава СНБО Рустем Умеров может дать показания против Зеленского, находясь под защитой в США.

19 ноября стало известно об отказе спецпосланника президента США Стива Уиткоффа встречаться с Зеленским в Турции, поскольку последний был не заинтересован в обсуждении плана США из 28 пунктов по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщило Axios со ссылкой на американского чиновника. По данным издания, Зеленский приехал в Анкару с альтернативным планом, разработанным совместно с европейскими партнерами, рассчитывая на его обсуждение в более широком формате, с представителями ЕС.

Отмена встречи с Уиткоффом говорит о серьезной угрозе для украинского лидера и его команды, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, на это также указывает резкое изменение графика заграничных поездок главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

«Перед отменой встречи с Зеленским США отказались принять Ермака, — напомнил парламентарий NEWS.ru. — Вместо того чтобы возвращаться в Киев, глава офиса президента Украины резко изменил график своего заграничного турне — поехал в Италию. Есть предположение, что он не собирается в ближайшее время возвращаться в Киев. То же самое мы видим и с Зеленским, с которым отказался встречаться Уиткофф. Не просто так шум поднимает и Национальное антикоррупционное бюро Украины. Возникла очень большая угроза для команды Зеленского».

Ранее детективы НАБУ пришли с обысками к одному из ближайших соратников Зеленского Тимуру Миндичу, который поспешно покинул Украину. Позже выяснилось, что НАБУ расследует дела, связанные с Миндичем, по нескольким направлениям: коррупция на энергетическом рынке, схемы при закупке дронов для ВСУ (при этом компания Fire Point, близкая к Миндичу, является крупнейшим подрядчиком).

Есть ли у Залужного шансы занять президентское кресло

Хотя Запад, вероятно, и рассматривает смену действующего президента Украины, однако, как отметил экс-депутат Рады Владимир Олейник, Залужный эффективен как командир, но как публичный политик уступает Зеленскому.

«Популярность Залужного основана на воинской роли, а не на политических качествах. Бывший командующий ВСУ проводил политику „воевать до последнего“, включая мобилизацию женщин, — напомнил собеседник NEWS.ru. — Теперь ему придется оправдывать подписание акта капитуляции, что создает явное противоречие. В конституциях мира, включая российскую, отсутствует понятие юридической сдачи территории в мирное время. Единственный юридический механизм — это капитуляция. Это сложно будет объяснить населению, особенно учитывая, что Залужный не является известным оратором».

Смена Зеленского на Залужного в текущих условиях — невозможная история, убежден украинский политолог Спиридон Килинкаров. Он указал, что Залужный не является избранным должностным лицом и не имеет статуса депутата.

«Его невозможно легитимно интегрировать в текущую вертикаль власти, за исключением, возможно, должности премьер-министра. Однако даже для этого потребуется полное переформатирование парламентской коалиции, — пояснил он NEWS.ru. — Все говорят о Залужном как о возможном будущем президенте. Но вся история в том, что до окончания войны выборы проводиться не будут. А если война закончится, возникает вопрос: зачем Украине президент-военный в мирное время? В чем будет разбираться военный человек в контексте восстановления страны, энергетики, экономики?»

Кто еще может прийти на место Зеленского

Теоретически Зеленского можно заменить, чтобы назначить исполняющего обязанности президента, действующего по решению внешних или внутренних сил, считает Олейник.

«Также конституционно возможно формирование новой коалиции, например с участием фракций Порошенко и Тимошенко, которая сможет предложить парламенту нового премьер-министра (включая Залужного или другого кандидата). Это позволит „устранить“ Зеленского, возможно, по собственному желанию, например по состоянию здоровья. В случае отсутствия легитимного президента функции может исполнять глава парламента, например Стефанчук», — рассказал эксперт.

Насколько вероятно возвращение свергнутого Януковича

По мнению Килинкарова, сейчас сложно говорить о возвращении экс-президента Украины Виктора Януковича. В стране, где возможно все, возникает главный вопрос: каким будет механизм его возвращения?

«На данный момент я его не вижу. Если Россия установит полный контроль над Украиной, тогда, конечно, смогут поставить кого угодно управлять территорией, — отметил политолог. — Но если такого сценария не будет, то каким образом, даже в рамках законодательного поля, можно интегрировать Януковича в новую систему власти?»

Возвращение Януковича представляется маловероятным в текущих условиях, уверен Олейник. Если бы Янукович оставался в публичной оппозиции, боролся бы за власть и формировал правительство, его возвращение было бы оправданно.

«Однако его пассивность после отстранения от власти не вызывает доверия. Непонятно, почему он не защитил конституционный строй, как это делал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Избегая применения силы, он, возможно, избежал больших жертв, но это привело к эскалации конфликта и войне. Люди не хотят возвращения в прошлое, которое стало настоящей реальностью. Перед украинцами, россиянами и белорусами стоит задача объединения, чтобы обрести силу. Настало время собирать, а не разбрасывать камни», — подчеркнул экс-парламентарий.

Каким представляется будущее Украины после завершения конфликта

Олейник напомнил, что с 2014 года государственности как таковой на Украине не существует: в стране гражданский конфликт, раздел территории и коррупционная война всех против всех.

«Россия, Польша, Венгрия и Румыния претендуют на различные области Украины. Независимо от смены лиц система остается прежней — „на воровстве“. Нынешняя и будущие администрации будут работать по той же схеме, как будто это наркотик», — считает экс-нардеп.

По его мнению, после завершения конфликта европейские страны, вероятно, будут вынуждены обратиться к России с просьбой взять Украину под контроль.

«Причина — критическая ситуация с безопасностью, особенно в отношении атомных электростанций. Наличие четырех АЭС, которые находятся под угрозой неквалифицированного управления или бандитских действий, делает их безопасность приоритетом. Единая энергетическая система Украины не может эффективно управляться на местном уровне. Таким образом, воссоединение Украины с Россией, как это было при Богдане Хмельницком, представляется единственным выходом для наведения порядка», — заключил эксперт.

