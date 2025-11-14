Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 01:00

Зеленский увольняет министров одного за другим: чего он так испугался

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press
Главы Минэнерго и Минюста Украины Светлана Гринчук и Герман Галущенко ушли в отставку после крупного коррупционного скандала в сфере энергетики. На их увольнении настаивал лично президент Владимир Зеленский, однако материалы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) показывают: он и сам мог быть причастен к масштабным хищениям. Почему начался «министропад» на Украине и может ли глава государства лишиться своего поста — в материале NEWS.ru.

Что известно об отставках министров на Украине

Несколько дней назад детективы НАБУ пришли с обысками к предпринимателю Тимуру Миндичу, которого называют «кошельком» Зеленского. К этому моменту бизнесмен успел выехать за границу, поэтому все «шишки» упали на его предполагаемых подельников. Одним из них оказался Галущенко: он фигурировал в записях телефонных разговоров, сделанных НАБУ благодаря прослушке квартиры Миндича.

Масштаб ущерба, который понесла украинская энергетика в результате действий «кошелька» Зеленского и его сторонников, на сегодняшний день оценивается как минимум в $100 млн. На этом фоне президент Украины 12 ноября публично потребовал отставок в правительстве — причем под удар попал не только Галущенко, ранее возглавлявший Минэнерго, но и его «преемница» Гринчук.

В тот же день оба члена правительства подали заявления об отставке. Премьер-министр страны Юлия Свириденко внесла на рассмотрение Верховной рады представление об их увольнении. Гринчук в своих соцсетях заявила, что в рамках ее деятельности «не было никаких нарушений законодательства».

«Относительно домыслов, касающихся моих личных отношений, — любые спекуляции на эту тему неуместны. Всему должен быть предел. В конце концов, время все расставит на свои места», — написала она.

Светлана Гринчук Светлана Гринчук Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Политолог Владимир Скачко в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что увольнение глав Минэнерго и Минюста Украины связано с желанием Зеленского выслужиться перед странами Запада и продемонстрировать готовность бороться с коррупцией в стране. Однако на самом деле эти кадровые решения ничего не изменят.

«Эти министры ушли для того, чтобы придать симулякру под названием „украинское государство“ более-менее удобоваримый вид. Всем понятно, что эти люди все проворовали и „профукали“. И тут Запад говорит: „Вот видите, у вас все звенья системы совсем сгнили“. Киев отвечает: „Хорошо, сейчас всех поменяем“. И меняет на якобы новых людей, но по сути таких же коррупционеров, потому что некоррупционеров в украинской политике просто нет», — заявил Скачко.

Попадет ли Зеленский под удар

Параллельно с отставками в правительстве Украины продолжилась публикация записей телефонных переговоров, сделанных НАБУ. Ведомство установило, что Зеленский лично связывался с Галущенко, пока тот занимал пост министра энергетики, и обсуждал связанные с отраслью вопросы с ним и Миндичем.

Британское издание The Spectator не исключает, что коррупционный скандал может стоить главе Украины власти. По мнению обозревателей, Зеленский «неизбежно столкнется с серьезными вопросами», учитывая, что его «близкие союзники в политике и бизнесе попадают под подозрение». Кроме того, партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» уже объявила о желании инициировать отставку всего правительства страны.

Скачко полагает, что ни самому Зеленскому, ни госустройству Украины пока ничего не грозит. По мнению эксперта, расследование серых схем в стране полностью инициировано Западом, чтобы показать президенту, насколько он подконтрольная фигура.

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

«Зеленского поменяют, когда он станет совсем ненужным или перестанет выполнять то, что от него требуют. Он пока выполняет. Зачем же его менять?» — подчеркнул политолог.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский напомнил NEWS.ru, что НАБУ буквально создавалось по методичкам ФБР и курируется из США. При этом лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп лично акцентирует внимание на том, куда Вашингтон тратит бюджетные деньги.

«А здесь у нас история с Украиной, куда ушли миллиарды, как в черную дыру. Естественно, Трампу интересно эти деньги отследить и если не вернуть, то сделать так, чтобы расхитители ответили. Администрация Джо Байдена давала Киеву миллиарды. А теперь оказывается, что они шли даже не на военную или гуманитарную помощь, а в карман каким-то „мутным“ чиновникам и бизнесменам. Трамп может показать, что американские демократы и Байден — такие же коррупционеры, отдающие деньги непонятно куда, в отличие от него, который бьется за каждый доллар налогоплательщиков», — пояснил аналитик.

Выгоден ли России скандал на Украине

По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, в некотором смысле разразившийся на Украине скандал может быть выгоден не только администрации Трампа, но и России. Скачко не исключает: и ушедшие с постов министры, и сбежавший за рубеж Миндич с подачи Запада могут рассказать «кое-что интересное», если Зеленский не признает, что продолжение конфликта на Украине — это тупик.

«Как только он признает это, от него все отстанут. Коррупция куда-то улетучится. Ведь смешно думать, что американцы и европейцы не знали о серых схемах в Киеве», — считает эксперт.

Сама по себе публичная демонстрация нестабильности украинской власти — это большой плюс, уверен Скачко.

«За Украиной стоит весь Запад. И вот если этот западный фронтир засбоил, если появилась большая неразбериха, несогласованность в политике, для России это выгодно», — добавил он.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Громский также не исключает, что США или продолжат «прогибать» Зеленского и добиваться его согласия на урегулирование конфликта, или разовьют скандал до такой степени, что он потеряет должность. В таком случае появится реальная перспектива завершения СВО, допустил аналитик. Впрочем, пока неясно, насколько этот сценарий осуществим.

«Предположим, Зеленский уходит по обвинению в коррупции с поста президента. На его место встает практически любой, кроме самых оголтелых националистов, представитель украинской элиты. Он будет более подконтролен американцам. Он сможет заявить: „Я завершаю конфликт, меня все условия России и США устраивают, пожалуйста, завершите СВО“. Но это все же самый оптимистичный и пока не слишком просматриваемый вариант развития событий», — заключил эксперт.

