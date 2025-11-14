Зеленский увольняет министров одного за другим: чего он так испугался

Главы Минэнерго и Минюста Украины Светлана Гринчук и Герман Галущенко ушли в отставку после крупного коррупционного скандала в сфере энергетики. На их увольнении настаивал лично президент Владимир Зеленский, однако материалы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) показывают: он и сам мог быть причастен к масштабным хищениям. Почему начался «министропад» на Украине и может ли глава государства лишиться своего поста — в материале NEWS.ru.
Что известно об отставках министров на Украине
Несколько дней назад детективы НАБУ пришли с обысками к предпринимателю Тимуру Миндичу, которого называют «кошельком» Зеленского. К этому моменту бизнесмен успел выехать за границу, поэтому все «шишки» упали на его предполагаемых подельников. Одним из них оказался Галущенко: он фигурировал в записях телефонных разговоров, сделанных НАБУ благодаря прослушке квартиры Миндича.
Масштаб ущерба, который понесла украинская энергетика в результате действий «кошелька» Зеленского и его сторонников, на сегодняшний день оценивается как минимум в $100 млн. На этом фоне президент Украины 12 ноября публично потребовал отставок в правительстве — причем под удар попал не только Галущенко, ранее возглавлявший Минэнерго, но и его «преемница» Гринчук.
В тот же день оба члена правительства подали заявления об отставке. Премьер-министр страны Юлия Свириденко внесла на рассмотрение Верховной рады представление об их увольнении. Гринчук в своих соцсетях заявила, что в рамках ее деятельности «не было никаких нарушений законодательства».
«Относительно домыслов, касающихся моих личных отношений, — любые спекуляции на эту тему неуместны. Всему должен быть предел. В конце концов, время все расставит на свои места», — написала она.
Политолог Владимир Скачко в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что увольнение глав Минэнерго и Минюста Украины связано с желанием Зеленского выслужиться перед странами Запада и продемонстрировать готовность бороться с коррупцией в стране. Однако на самом деле эти кадровые решения ничего не изменят.
«Эти министры ушли для того, чтобы придать симулякру под названием „украинское государство“ более-менее удобоваримый вид. Всем понятно, что эти люди все проворовали и „профукали“. И тут Запад говорит: „Вот видите, у вас все звенья системы совсем сгнили“. Киев отвечает: „Хорошо, сейчас всех поменяем“. И меняет на якобы новых людей, но по сути таких же коррупционеров, потому что некоррупционеров в украинской политике просто нет», — заявил Скачко.
Попадет ли Зеленский под удар
Параллельно с отставками в правительстве Украины продолжилась публикация записей телефонных переговоров, сделанных НАБУ. Ведомство установило, что Зеленский лично связывался с Галущенко, пока тот занимал пост министра энергетики, и обсуждал связанные с отраслью вопросы с ним и Миндичем.
Британское издание The Spectator не исключает, что коррупционный скандал может стоить главе Украины власти. По мнению обозревателей, Зеленский «неизбежно столкнется с серьезными вопросами», учитывая, что его «близкие союзники в политике и бизнесе попадают под подозрение». Кроме того, партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» уже объявила о желании инициировать отставку всего правительства страны.
Скачко полагает, что ни самому Зеленскому, ни госустройству Украины пока ничего не грозит. По мнению эксперта, расследование серых схем в стране полностью инициировано Западом, чтобы показать президенту, насколько он подконтрольная фигура.
«Зеленского поменяют, когда он станет совсем ненужным или перестанет выполнять то, что от него требуют. Он пока выполняет. Зачем же его менять?» — подчеркнул политолог.
Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский напомнил NEWS.ru, что НАБУ буквально создавалось по методичкам ФБР и курируется из США. При этом лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп лично акцентирует внимание на том, куда Вашингтон тратит бюджетные деньги.
«А здесь у нас история с Украиной, куда ушли миллиарды, как в черную дыру. Естественно, Трампу интересно эти деньги отследить и если не вернуть, то сделать так, чтобы расхитители ответили. Администрация Джо Байдена давала Киеву миллиарды. А теперь оказывается, что они шли даже не на военную или гуманитарную помощь, а в карман каким-то „мутным“ чиновникам и бизнесменам. Трамп может показать, что американские демократы и Байден — такие же коррупционеры, отдающие деньги непонятно куда, в отличие от него, который бьется за каждый доллар налогоплательщиков», — пояснил аналитик.
Выгоден ли России скандал на Украине
По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, в некотором смысле разразившийся на Украине скандал может быть выгоден не только администрации Трампа, но и России. Скачко не исключает: и ушедшие с постов министры, и сбежавший за рубеж Миндич с подачи Запада могут рассказать «кое-что интересное», если Зеленский не признает, что продолжение конфликта на Украине — это тупик.
«Как только он признает это, от него все отстанут. Коррупция куда-то улетучится. Ведь смешно думать, что американцы и европейцы не знали о серых схемах в Киеве», — считает эксперт.
Сама по себе публичная демонстрация нестабильности украинской власти — это большой плюс, уверен Скачко.
«За Украиной стоит весь Запад. И вот если этот западный фронтир засбоил, если появилась большая неразбериха, несогласованность в политике, для России это выгодно», — добавил он.
Громский также не исключает, что США или продолжат «прогибать» Зеленского и добиваться его согласия на урегулирование конфликта, или разовьют скандал до такой степени, что он потеряет должность. В таком случае появится реальная перспектива завершения СВО, допустил аналитик. Впрочем, пока неясно, насколько этот сценарий осуществим.
«Предположим, Зеленский уходит по обвинению в коррупции с поста президента. На его место встает практически любой, кроме самых оголтелых националистов, представитель украинской элиты. Он будет более подконтролен американцам. Он сможет заявить: „Я завершаю конфликт, меня все условия России и США устраивают, пожалуйста, завершите СВО“. Но это все же самый оптимистичный и пока не слишком просматриваемый вариант развития событий», — заключил эксперт.
Читайте также:
Порошенко объявил войну Зеленскому и позвал на помощь НАТО: что дальше
Зеленский сказал правду: Запад боится народных бунтов из-за помощи Украине
Удары по Украине сегодня, 13 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия