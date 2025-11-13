Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 00:54

На Западе рассказали, к чему может привести скандал на Украине

The Spectator: скандал на Украине может положить конец власти Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Philip Reynaers/IMAGO/Global Look Press

Коррупционный скандал на Украине вокруг членов правительства и приближенного к власти бизнесмена Тимура Миндича может положить конец политической карьере президента Украины Владимира Зеленского, считает колумнист британского журнала The Spectator Оуэн Мэттьюс. По его мнению, глава государства попадет под подозрение вместе со своими союзниками.

Он неизбежно столкнется с серьезными вопросами, учитывая, что его близкие союзники в политике и бизнесе попадают под подозрение, — написал журналист.

Мэттьюс указал, что на стороне Зеленского может выступить руководство Службы безопасности Украины (СБУ). Конфликт между независимыми антикоррупционными ведомствами и ближайшим окружением Зеленского неминуем, уверен он.

Тем временем издание «Страна.ua» написало, что Владимир Зеленский совершил стратегическую ошибку, поддержав антикоррупционное расследование против бизнесмена Тимура Миндича, что открыло путь для проверок против всего его окружения. Избранная украинским главой тактика публичного одобрения действий НАБУ создала правовые прецеденты, которые могут быть использованы против него самого и его ближайших помощников, говорится в материале.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что коррупция буквально пожирает руководство Украины изнутри. По его словам, воруется львиная доля денежных средств, выделяемых Киеву западными партнерами. Так он прокомментировал скандал с «пленками Тимура Миндича».

Владимир Зеленский
Украина
НАБУ
скандалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле прокомментировали роль Трампа в украинском конфликте
Страшнее «Орешника»: почему ракета «Новатор» так сильно испугала Запад
На Западе рассказали, к чему может привести скандал на Украине
Стало известно, сколько россиян погибло от ударов ВСУ с начала года
«Надо себя нормально вести»: Черчесов об эмоциональном поведении Станковича
Россия и Перу не смогли выявить победителя на матче по футболу
Приметы 13 ноября: Спиридон и Никодим — Курятники и обряды для достатка
Норвегия отказалась тратить свой суверенный фонд ради Украины
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 13 ноября 2025 года
Всемирный день борьбы с диабетом: почему он важен?
Развод, крах карьеры в США, хейт: почему внук Пугачевой возвращается в РФ
Силы ПВО России пресекли попытку атаки дронов ВСУ в трех областях
Пожар на 1400 «квадратах» вспыхнул в жилом доме в Оренбурге
Полтавскую область отключили от единой энергосистемы Украины
Российский аэропорт временно закрылся для самолетов
США и G7 обсудили пути укрепления обороны Украины
Инвестиции в недвижимость России резко сократились
Звезда кулинарного шоу разбилась на вертолете
Украинский БПЛА целенаправленно ударил по пожарной машине
Япония раскрыла свой подход к санкциям против России
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
Семья и жизнь

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.