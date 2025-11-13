На Западе рассказали, к чему может привести скандал на Украине

Коррупционный скандал на Украине вокруг членов правительства и приближенного к власти бизнесмена Тимура Миндича может положить конец политической карьере президента Украины Владимира Зеленского, считает колумнист британского журнала The Spectator Оуэн Мэттьюс. По его мнению, глава государства попадет под подозрение вместе со своими союзниками.

Он неизбежно столкнется с серьезными вопросами, учитывая, что его близкие союзники в политике и бизнесе попадают под подозрение, — написал журналист.

Мэттьюс указал, что на стороне Зеленского может выступить руководство Службы безопасности Украины (СБУ). Конфликт между независимыми антикоррупционными ведомствами и ближайшим окружением Зеленского неминуем, уверен он.

Тем временем издание «Страна.ua» написало, что Владимир Зеленский совершил стратегическую ошибку, поддержав антикоррупционное расследование против бизнесмена Тимура Миндича, что открыло путь для проверок против всего его окружения. Избранная украинским главой тактика публичного одобрения действий НАБУ создала правовые прецеденты, которые могут быть использованы против него самого и его ближайших помощников, говорится в материале.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что коррупция буквально пожирает руководство Украины изнутри. По его словам, воруется львиная доля денежных средств, выделяемых Киеву западными партнерами. Так он прокомментировал скандал с «пленками Тимура Миндича».