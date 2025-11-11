Зеленский сказал правду: Запад боится народных бунтов из-за помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зарубежные партнеры Киева не хотят отправлять свои войска на помощь ВСУ, поскольку их население будет против. По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, эти слова недалеки от истины, однако озвученная украинским лидером причина — вовсе не единственная. Как на самом деле западные элиты относятся к идее отправки войск на Украину и почему поддержка Киева стремительно иссякает — в материале NEWS.ru.

Что сказал Зеленский о западных войсках на Украине

Зеленский в интервью британской газете The Guardian в очередной раз заявил, что Украине необходимо как можно больше иностранной военной помощи. По его словам, Киев остро нуждается в зенитных ракетных комплексах Patriot, самолетах, которые патрулировали бы украинское воздушное пространство, а также воинском контингенте для его размещения на границе с Белоруссией.

Однако Зеленский считает, что страны Европы боятся посылать на Украину живую силу из-за возможной негативной реакции «своих обществ». Он добавил, что к вопросу военного присутствия ЕС на территории республики стоит подходить осторожно. Если бы Киев «слишком надавил» на союзников, то мог бы лишиться их финансовой и военной поддержки, убежден украинский президент.

Политолог и экс-советник президента России по политическим вопросам Сергей Станкевич в беседе с NEWS.ru отметил: это одно из немногих заявлений президента Украины, которым можно верить.

«Это высказывание абсолютно соответствует действительности, но это не единственная причина, по которой Европа не хочет отправлять войска. Парламенты этих стран не дадут своим правительствам санкции на отправку военных за рубеж — а такая процедура необходима в соответствии с законами и конституциями», — подчеркнул собеседник.

Почему Запад не отправляет войска на Украину

В конце августа 2025 года издание The Sunday Times сообщило об отказе стран из так называемой коалиции желающих от идеи ввести войска на Украину. Причиной для этого источники СМИ назвали неуверенность Запада в готовности Киева на «что-то большее» в отношении России в военном плане, а также нежелание ЕС открыто противостоять Москве.

По мнению политолога Виктора Сухотина, среди стран Запада действительно наметился серьезный разлад по этому вопросу. Однако далеко не все из них действительно рискуют столкнуться с резко негативной реакцией своих жителей на расширение военной помощи Киеву.

«Не думаю, что во всех европейских государствах сложился такой консенсус. Во Франции и Германии он, возможно, есть. Но если говорить про Британию или, например, Польшу с Прибалтикой, то там население в массе своей совершенно не против с Россией повоевать — там мозги у людей очень плотно промыты пропагандой», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Станкевич полагает, что отказ от размещения воинских контингентов на Украине связан не столько с мнением жителей Европы, сколько с отношением западных политических элит к этому шагу.

«Осознание абсолютной бесперспективности подобного рода авантюры — пожалуй, главная причина нежелания отправлять войска на Украину. Люди поедут и вернутся в гробах, не достигнув никакого результата — ни практического, ни политического», — полагает он.

Сколько еще осталось Украине

Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что на самом деле слова Зеленского — это свидетельство нарастающего коллапса в стране, которая вот-вот лишится финансовых вливаний из-за рубежа. Чтобы подтвердить эту гипотезу, достаточно взглянуть на украинский бюджет, пояснил Станкевич.

«Украинский бюджет на следующий год не сформирован, в нем колоссальная дыра порядка 20% ВВП, ничем не закрытый дефицит. Да и то, что формально на бумаге закрыто, выглядит сомнительно. Денег на покупку оружия в Америке и продолжение боевых действий в следующем году нет. Помощь усыхает по объективным материальным и финансовым обстоятельствам», — заметил собеседник.

Он не исключает, что даже «ритуальные заявления» Запада о готовности поддерживать Украину скоро сойдут на нет: в Европе начали подозревать, что крах власти в Киеве уже не за горами.

«Для ее обрушения достаточно двух-трех внешних импульсов, падения двух-трех крупных городов — Славянска, Купянска, Мирнограда или других. <…> Вслед за этим начнется повальное бегство подразделений ВСУ с фронта, за которым произойдет и крах режима», — добавил политолог.

По мнению Сухотина, Зеленский все же продолжает делать хорошую мину при плохой игре, и даже несмотря на собственные слова о нежелании ЕС помогать Украине, пугает Запад нападением России.

«Он будет педалировать эту тему все время, потому что хочет, чтобы европейцы более активно против нас начали какие-то действия. В идеале — чтобы они просто все сразу стали воевать против России. Но это уже совсем ничем не обоснованные мечты, потому что на совсем крайний случай у Москвы есть „ядерная дубинка“», — уверен эксперт.

Однако и Сухотин считает, что будущее Зеленского и его сторонников напрямую зависит от положения дел на поле боя — вся внешняя политика Украины складывается именно в зоне СВО.

«Если ВСУ массово побегут, то украинский режим после этого продержится очень недолго. Но сколько еще готова воевать армия Украины — это большой вопрос», — резюмировал политолог.

