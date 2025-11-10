Два «Кинжала» по авиации ВСУ: удары по Украине 10 ноября

Два «Кинжала» по авиации ВСУ: удары по Украине 10 ноября

Россия нанесла новый удар гиперзвуковыми ракетами по военному аэродрому ВСУ, сообщают Telegram-каналы. Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 10 ноября, где были попадания, какие цели уничтожены?

Сколько БПЛА и ракет запустили по Украине в ночь на 10 ноября

Утром 10 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили, что по Украине было запущено 74 БПЛА и ракет.

«Зафиксированы попадания 15 ударных БПЛА в девяти районах. Информация о ракетах уточняется, данные про падения или попадания не поступали», — заявили в ВСУ.

Воздушный налет по целям на территории Украины продолжается: около 10 часов Telegram-канал сообщает об атаках БПЛА в Сумской, Полтавской, Одесской областях, корректируемые авиабомбы применяются по целям в Донбассе и Харьковской области.

Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев по данным своих источников сообщает о «точечных, но прицельных ударах российских войск по инфраструктуре и военным объектам Украины».

«Всего за сутки — до 40 ударов различными средствами поражения, включая применение гиперзвуковых ракет „Кинжал“», — утверждает Лебедев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что известно о ударе «Кинжалами» по авиации ВСУ

По словам Лебедева, около двух часов ночи две гиперзвуковые ракеты «Кинжал» поразили авиабазу ВСУ в Староконстантинове (Хмельницкая область). Этот аэродром часто становится целью ВС РФ.

«Обe ракеты поразили авиабазу. Известно, что на Староконстантинове базируются тактические бомбардировщики Су-24, используемые для ударов планирующими бомбами по передовым районам, а также для ударов крылатыми ракетами Storm Shadow. Кроме того, авиабаза способна принимать истребители F-16 и Mirage 2000», — пишет Лебедев.

По другим данным, к Староконстантинову отправился только один «Кинжал». Вторая ракета поразила цель где-то в Киевской области или районе Киева, пишет Telegram-канал «Сводки и аналитика».

Автор Telegram-канала Fighterbomber обратил внимание, что по аэродрому Староконстантинов ВС РФ уже нанесли множество ударов, однако он продолжает работать.

«Аэродром имеет тактическое название „Хартум“ и является одним из трех основных аэродромов ВВС Украины. Сложно сказать, какой это удар по счету, но счет уже давно перевалил за несколько десятков. На аэродроме установлены советские ЖБУ, которые выдерживают прямое попадание бомбы калибром до 250 кг, да и далеко не любая 250 кг бомба возьмет. Поэтому это далеко не последний удар», — подчеркнул Fighterbomber.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще поражены цели на Украине 10 ноября

Telegram-канал LOSTARMOUR зафиксировал ночью удары «Гераней» в районе Великого Бурлука и станции Орелька в Харьковской области. Предположительно, целью стали склады с ГСМ и техника ВСУ, переброшенная с Купянского направления.

«Хроники Гераней» отмечают, что Харьковский метрополитен продолжает испытывать проблемы в работе после ударов по энергосистеме Украины.

«В Харькове метро запустили. Интервал между поездами не менее 30 минут… Но предупреждают, что могут в любой момент остановить движение — напряжение в сети нестабильное. Киевский бы вырубить», — отмечает автор канала.

В Сумской области были зафиксированы взрывы в районе Конотопа, Глухова и Сум. По сообщениям, целью стали объекты связи и военной логистики.

В Днепропетровской области сообщается о попаданиях БПЛА в районе Варваровки и Васильковки.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Удары по Украине сегодня, 9 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия

Гибель «медийного» наемника, капкан для ВСУ: новости СВО к утру 10 ноября

Завершение карьеры, госпитализация, санкции: как живет Михаил Боярский