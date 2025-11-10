Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 08:29

«Как расходный материал»: пленный солдат ВСУ сделал признание

Пленный Авраменко: ВСУ теряют солдат при попытках ротации в Красноармейске

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины теряют большое число солдат при попытках проведения ротации подразделений в Красноармейске (Покровск), заявил украинский военнослужащий Александр Авраменко, попавший в плен. Он пожаловался, что командование использует людей как расходный материал, передает ТАСС.

1 сентября меня выкинули, чтобы идти на Покровск. Шансов прорваться в Покровск нет. Сильно стреляют. Там я уже начал осознавать, что меня используют как расходный материал, мясо, — сказал пленный.

Авраменко добавил, что видел много украинских солдат, которые шли по такому же маршруту и погибли. Он выразил недоумение по поводу того, зачем командование продолжает отправлять бойцов на смерть.

Зайти в Покровск невозможно. Проще сразу, как высадили, сдаваться, искать ближайшие российские войска и сдаваться. Жить останешься, — заключил военный.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что на территории Красноармейска продолжаются активные боевые действия. По его словам, город практически окружен. В Минобороны эту информацию не комментировали.

ВСУ
пленные
военные
Красноармейск
