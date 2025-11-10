Глава ДНР рассказал об окружении одного из стратегических городов в ДНР

Глава ДНР рассказал об окружении одного из стратегических городов в ДНР Пушилин: российские военные ведут зачистку центра Красноармейска

Активные боевые действия продолжаются на территории Красноармейска (Покровска), рассказал в своем Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Российские подразделения ведут зачистку центральных районов города от остатков украинских формирований. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

По оперативным данным, город практически окружен. Противник предпринимает безуспешные попытки выйти из окружения.

Ситуация разворачивается таким образом, что идут городские бои, идет зачистка, в частности — Центрального района, восточной его части, — уточнил Пушилин.

Он отметил, что российские бойцы пресекают попытки прорыва противника через северную часть города, одновременно улучшая свои позиции в окрестностях и полностью блокируя логистику ВСУ. Украинские формирования лишены возможности не только для ротации, но и для организованного отступления.

Ранее сообщалось, что российские вооруженные силы продолжают активные действия в районе населенного пункта Иванополье под Константиновкой. Ситуация характеризовалась как напряженная, с постоянными городскими боями. В Минобороны РФ данные факты пока не подтверждали.