Завершение карьеры, госпитализация, санкции: как живет Михаил Боярский

Чем известен Боярский

Михаил Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде в семье актеров Сергея Боярского и Екатерины Мелентьевой, окончил Российский государственный институт сценических искусств. Служил в театре имени Ленсовета, в 1988 году создал театр «Бенефис», в котором занимал роль художественного руководителя до 2007 года.

Актер дебютировал в кино в 1973 году в фильме «Мосты». Наибольшую популярность ему принесли ленты «Старший сын» и «Д'Артаньян и три мушкетера». Также Боярский снимался в картинах «Гардемарины, вперед!», «Собака на сене», «Человек с бульвара Капуцинов», «Зал ожидания», «Улицы разбитых фонарей», «Пеппи Длинныйчулок», Шерлок Холмс» и других. В его фильмографии более 170 работ.

Боярский также известен как музыкант. Он записал несколько сотен композиций. Наиболее известные песни в исполнении артиста — «Зеленоглазое такси», «Смерть Констанции», «Все пройдет», «Листья жгут» и другие.

Боярский с 1977 года состоит в браке с народной артисткой России Ларисой Луппиан. Они вырастили двоих детей. Сын Сергей Боярский является главой комитета Госдумы по информационной политике, а дочь Елизавета Боярская пошла по стопам родителям, в 2018 году она получила звание заслуженной артистки РФ.

Что известно о политической позиции Боярского

Михаил Боярский находится в санкционных списках Украины, Латвии и Канады. Это произошло после того, как он поддержал решение России признать независимость ДНР и ЛНР.

«Я убежден: то, что делает Владимир Владимирович Путин, продуманно и абсолютно правильно. Я поддерживаю это решение. Негативную реакцию западных стран на решение Владимира Путина по донбасским республикам стоило ожидать, потому что Запад всегда был настроен против России», — заявил артист.

После начала СВО Боярский отказался комментировать отъезд коллег за границу, однако подчеркнул, что для него страна и родной город — самое дорогое.

Что известно о состоянии здоровья Боярского

В ноябре 2023 года Михаил Боярский перенес инфаркт. Эту информацию подтвердил его сын Сергей Боярский. Об очередной госпитализации актера СМИ заявили в феврале 2024 года. Тогда Лариса Луппиан объяснила, что ее супруг попал в больницу с высокой температурой и слабостью.

В апреле 2025 года артист был госпитализирован после падения на репетиции спектакля в Санкт-Петербурге. По данным СМИ, он упал с трехметровой высоты и приземлился на спину, после чего был доставлен в больницу с травмами и ушибами. Луппиан тогда сообщила, что супруг споткнулся, упал и сломал ребро.

В июне Боярский был экстренно госпитализирован в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. Сын актера Сергей Боярский пояснил, что у отца возникли «сложности после стентирования артерии». По данным Telegram-канала Mash, ему установили специальный каркас в ногу, чтобы нормализовать кровообращение и смягчить боли.

Чем сейчас занимается Боярский

Михаил Боярский неоднократно признавался, что думает о завершении карьеры. По словам 75-летнего актера, он не хочет играть в театре и кино из-за пожилого возраста. Однако на настоящий момент артист продолжает выступать на сцене театра имени Ленсовета в спектакле «Ромео и Джульетта».

Кинопремьер с Боярским не ожидается. Лариса Луппиан в интервью NEWS.ru рассказала, что супруга часто зовут на съемки, однако он отказывается выезжать за пределы Петербурга.

«Михаила Сергеевича достаточно часто приглашают сниматься. Но он готов к съемкам только в Петербурге, выезжать куда-то уже отказывается. У него были проблемы, упал с достаточно большой высоты, вышел из строя на пару месяцев — перелом. Сложно было потом вернуться. Восстановился, репетирует в театре», — объяснила она.

Супруга актера обратила внимание, что после восстановления, в котором ему помогли врачи и семья, настроение у Боярского переменчивое, иногда он «капризничает».

«Врачи помогали. А в моральном смысле — дом, семья, дача. Настроение у него переменчивое. То все хорошо, то немножко капризничает. По-разному», — добавила Луппиан.

