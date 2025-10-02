«Помогли врачи»: жена Боярского о его состоянии после падения с высоты

«Помогли врачи»: жена Боярского о его состоянии после падения с высоты Жена Боярского сообщила, что он восстановился после травмы и иногда капризничает

Народный артист России Михаил Боярский почти восстановился после полученной травмы и вернулся к репетициям в театре имени Ленсовета, рассказала в интервью NEWS.ru его жена Лариса Луппиан. Она уточнила, что к выездным киносъемкам ее муж не готов и отказывается от них, хотя сниматься его приглашают часто.

Михаила Сергеевича достаточно часто приглашают сниматься. Но он готов к съемкам только в Петербурге, выезжать куда-то уже отказывается. У него были проблемы, упал с достаточно большой высоты, вышел из строя на пару месяцев — перелом. Сложно было потом вернуться. Восстановился, репетирует в театре, — рассказала Луппиан.

Худрук театра имени Ленсовета добавила, что восстановиться ее мужу помогли квалифицированные врачи, а в моральном смысле восстановлению способствовала домашняя спокойная обстановка. Настроение у Михаила Сергеевича переменчивое, иногда он «капризничает», отметила собеседница.

Врачи помогали. А в моральном смысле — дом, семья, дача. Настроение у него переменчивое. То все хорошо, то немножко капризничает. По-разному, — резюмировала артистка.

Ранее стало известно, что Боярский идет на поправку после госпитализации. Артиста больше не беспокоят одышка, боли в ногах и осложнения после операции.

В больницу народный артист России попал из-за осложнений после операции по стентированию. По словам жены актера Ларисы Луппиан, госпитализация была повторной.