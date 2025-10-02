Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 09:24

«Помогли врачи»: жена Боярского о его состоянии после падения с высоты

Жена Боярского сообщила, что он восстановился после травмы и иногда капризничает

Михаил Боярский Михаил Боярский Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Народный артист России Михаил Боярский почти восстановился после полученной травмы и вернулся к репетициям в театре имени Ленсовета, рассказала в интервью NEWS.ru его жена Лариса Луппиан. Она уточнила, что к выездным киносъемкам ее муж не готов и отказывается от них, хотя сниматься его приглашают часто.

Михаила Сергеевича достаточно часто приглашают сниматься. Но он готов к съемкам только в Петербурге, выезжать куда-то уже отказывается. У него были проблемы, упал с достаточно большой высоты, вышел из строя на пару месяцев — перелом. Сложно было потом вернуться. Восстановился, репетирует в театре, — рассказала Луппиан.

Худрук театра имени Ленсовета добавила, что восстановиться ее мужу помогли квалифицированные врачи, а в моральном смысле восстановлению способствовала домашняя спокойная обстановка. Настроение у Михаила Сергеевича переменчивое, иногда он «капризничает», отметила собеседница.

Врачи помогали. А в моральном смысле — дом, семья, дача. Настроение у него переменчивое. То все хорошо, то немножко капризничает. По-разному, — резюмировала артистка.

Ранее стало известно, что Боярский идет на поправку после госпитализации. Артиста больше не беспокоят одышка, боли в ногах и осложнения после операции.

В больницу народный артист России попал из-за осложнений после операции по стентированию. По словам жены актера Ларисы Луппиан, госпитализация была повторной.

Михаил Боярский
госпитализации
репетиции
лечение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РПЦ раскрыли, с кем на самом деле «беседует» Навроцкий в загробном мире
В Минобороны России сообщили о поражении важных целей на Украине
Джамшут из «Наша Russia» будет учить актерскому мастерству в Дубае
Стоматолог перечислила тревожные причины кровоточивости десен
Жительница Финляндии отправилась под суд из-за перекормленного лабрадора
Глава Свердловской области Паслер нашел замену арестованному Чемезову
«Это клевета»: Дочь Талызиной прокомментировала скандал с наследством отца
В Кремле раскрыли, о чем на самом деле говорят итоги выборов в Молдавии
Кинолог оценил идею запретить содержание собак опасных пород в квартирах
Песков оценил позицию Санду по российским войскам в Приднестровье
Стала известна причина смерти главреда «Вечерней Москвы»
В Кремле сообщили, что Трамп до сих пор не дал ответ по ДСНВ
В Кремле высказались о бензиновом ажиотаже в России
«Это не новация»: в Кремле рассказали о передаче США Украине разведданных
В Кремле раскрыли реакцию на возможную передачу Tomahawk ВСУ
Котлино, Северск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 октября
В Кремле подтвердили участие Путина в G20
Минфин России введет госпошлину на маркировку электроники
Хинштейн рассказал о печальных последствиях атаки ВСУ на Курскую область
«Банда»: в Кремле отреагировали на попытки ЕС распорядиться активами РФ
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный
Общество

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.