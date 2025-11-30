День матери
30 ноября 2025 в 10:37

Внучка Боярского опубликовала фото в купальнике в честь дня рождения

Екатерина Боярская Екатерина Боярская Фото: Социальные сети
Внучка актера и певца Михаила Боярского Екатерина отметила 27-летие, опубликовав в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) откровенные фотографии с полуобнаженной грудью. Девушка, известная своими смелыми фотосессиями, позировала в белом купальнике с цветочным принтом, используя в качестве реквизита жевательную резинку.

С днем рождения меня! 27, — написала она под своим постом.

Подписчики и блогеры активно поздравили девушку, отметив ее эффектную внешность и смелость. В комментариях прозвучали такие оценки как «королева» и восторженные отзывы о ее внешности.

Ранее Боярский объявил о завершении драматической карьеры. Актер подчеркнул, что занимался театром и кино более полувека. Он также сравнил себя с актрисой Алисой Фрейндлих, которая недавно приняла решение закрыть свой единственный спектакль.

Актер также заявил о разочаровании в современных реалиях профессии, объясняя причины своего ухода со сцены. По его словам, если бы он сейчас пришел в театр или кино и увидел происходящее в профессии, то никогда бы не выбрал этот путь.

