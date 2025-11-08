Боярский раскрыл, почему завершает карьеру Боярский заявил, что разочаровался в современных реалиях театра и кино

Актер Михаил Боярский заявил, что разочаровался в современных реалиях профессии. Таким образом он в эфире программы «Однажды...» раскрыл причины своего решения уйти со сцены и из кино.

Если бы я сейчас пришел в театр или кино и увидел, что происходит в профессии, то не пошел бы туда никогда. Это совсем не то, куда стремился я, — заявил Боярский.

Он добавил, что у него обязательства перед Театром Ленсовета, куда он еще выходит. Кроме того, он готов преподавать, если бы актерский курс набрала Алиса Фрейндлих.

Ранее Боярский объявил о завершении драматической карьеры. Актер подчеркнул, что занимался театром и кино более полувека. Он также сравнил себя с актрисой Алисой Фрейндлих, которая недавно приняла решение закрыть свой единственный спектакль.

Впоследствии жена Боярского Лариса Луппиан опровергла новость, что ее супруг уходит со сцены. По ее словам, артист продолжает играть в двух спектаклях Театра Ленсовета, руководителем которого она является. Она добавила, что Боярский встречается с поклонниками и иногда снимается в фильмах.