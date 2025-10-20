Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 13:11

Жена Боярского отреагировала на новость об уходе актера со сцены

Жена Боярского опровергла сообщения об уходе актера со сцены

Лариса Луппиан Лариса Луппиан Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жена актера театра и кино Михаила Боярского, художественный руководитель театра имени Ленсовета в Санкт-Петербурге Лариса Луппиан опровергла в беседе с RT новость о том, что супруг завершает театральную карьеру и покидает сцену. По ее словам, народный артист России продолжает играть в двух спектаклях, встречается с поклонниками и иногда снимается в фильмах.

Он сейчас работает — играет в двух спектаклях, проводит встречи со зрителями, иногда снимается в кино, — сообщила она.

Ранее Боярский неожиданно заявил о завершении своей драматической карьеры. Он напомнил, что ему 76 лет. Также артист сообщил, что посвятил профессии больше полувека.

До этого Луппиан рассказала, что юные годы ей приходилось стараться успевать быть хорошей женой и мамой, и вместе с тем выстраивать актерскую карьеру. Она пояснила, что с воспитанием детей ей помогала мать. Луппиан добавила, что важной опорой всегда была любовь к родным и к своему делу. Кроме того, жена Боярского призналась, что никогда не повышала голос на детей.

актеры
Михаил Боярский
кино
театры
