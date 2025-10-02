Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 09:42

«Успеть мужу угодить»: Луппиан высказалась о Боярском и семье

Жена Боярского назвала любовь к мужу и детям главным секретом семейного счастья

Лариса Луппиан Лариса Луппиан Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В юности приходилось стараться успевать быть хорошей женой и мамой, и вместе с тем выстраивать актерскую карьеру, призналась в интервью NEWS.ru супруга народного артиста России Михаила Боярского, художественный руководитель театра имени Ленсовета в Санкт-Петербурге Лариса Луппиан. Силы давала молодость, отметила она, добавив, что в этот жизненный период свойственно стремиться «успевать все».

Молодость — такое время, когда нужно успеть все: и карьеру сделать, и детей воспитать, и мужу угодить. Думаю, все женщины через это проходили. Конечно, сложно. Но на то молодость и дана, чтобы все успевать, — поделилась народная артистка России.

Она уточнила, что воспитывать детей ей помогала мама. Кроме того, поддерживающим фактором является любовь к близким и к профессии, подчеркнула Луппиан.

Помогала моя мама, а также любовь — к дому, к мужу, к детям, к театру, к спектаклям, к ролям. Я делаю то, что я люблю, поэтому сил хватало и хватает, — отметила собеседница.

Она также добавила, что никогда в жизни не повышала голос на своих детей. А если у них вдруг происходили неприятности, то всегда стремилась помочь, поделилась актриса.

Никогда не кричала на детей, всегда старалась помочь, если что-то у них не ладилось. Неприятности в школе — репетиторов находила. Вела ненавязчивые беседы о нравственности, о культуре, водила в филармонию. В общем, все, что полагается нормальной маме, я делала, — резюмировала жена Боярского.

Ранее поклонники 39-летней Елизаветы Боярской заподозрили, что актриса ждет ребенка. Поводом стали ее фотографии с благотворительного приема в Зимнем дворце Санкт-Петербурга. В частности, фанатов смутил наряд артистки — закрытое платье в пол темно-синего цвета и свободного кроя.

Елизавета Боярская призналась, что в детстве хотела видеть своего знаменитого отца народного артиста России Михаила Боярского чаще дома, а не по телевизору. По ее словам, она хотела бы быть дочерью не «главного Д'Артаньяна страны», а простого водителя или тракториста, так как слава Боярского «крала» его у семьи.

Михаил Боярский
артисты
советское кино
Елизавета Боярская
Виктория Катаева
В. Катаева
