«Все, что мог»: известный российский актер объявил о завершении карьеры Михаил Боярский объявил об уходе со сцены

Народный артист России Михаил Боярский объявил о завершении своей драматической карьеры, передает KP.RU. Актер подчеркнул, что занимался театром и кино более полувека.

Я много работал, больше полувека. Когда я все это успел сделать? Не понимаю. Много или мало? Мне 76 лет в декабре будет. Все, что мог, я совершил, — сказал Боярский.

Боярский также сравнил себя с актрисой Алисой Фрейндлих. Она недавно приняла решение закрыть свой единственный спектакль, который играет с Олегом Басилашвили.

Ранее жена актера Лариса Луппиан заявила, что Боярский почти восстановился после полученной травмы и вернулся к репетициям в театре имени Ленсовета. Она уточнила, что к выездным киносъемкам ее муж не готов и отказывается от них, хотя сниматься его приглашают часто.

В июне Боярский вернулся на сцену театра имени Ленсовета в Санкт-Петербурге после перенесенной травмы. В частности, он сыграл Эраста Петровича в спектакле «В этом милом старом доме» режиссера-постановщика Олега Левакова. В середине апреля актер попал в больницу с переломом ребра. Он получил травму, упав за кулисами.